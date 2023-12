Le Centre de services scolaire de l’Estuaire lutte contre le décrochage scolaire

Plusieurs facteurs atténuants mis en place par le Centre de services scolaire de l’Estuaire favorisent le rattachement des élèves à l’école. Parmi ces actions concrètes, le mini-colloque de la persévérance scolaire joue un rôle prépondérant dans la lutte au décrochage scolaire chez les jeunes.

Ce sont plus d’une dizaine d’intervenants du Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord, du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord et des deux polyvalentes du territoire qui ont animé des ateliers concernant la motivation à l’école, l’estime de soi, l’anxiété et une foule d’autres sujets pertinents.

« Comme milieu, on prend des mesures pour venir jouer sur la motivation intrinsèque du jeune de venir à l’école. Ce n’est pas quelque chose de facile, mais en ayant un bon sentiment d’appartenance à l’école ça aide énormément », observe le directeur qui fait état de groupes de collaboration en mathématiques, français ainsi que d’autres matières.

« On essaie aussi d’offrir la possibilité d’avoir accès à des sports parascolaires facilement à faible coût, en couvrant par exemple les frais d’inscription et de transport », tient-il à préciser.

Des chiffres qui parlent

Les données les plus récentes recueillies par le gouvernement du Québec en la matière datent de 2019-2020. Le taux de sorties sans diplôme ni qualification pour l’ensemble de la province se chiffrait à 13,5 %.

Au Centre de services scolaire de l’Estuaire, le taux chez les garçons est de 19,1 % et 12,9 % pour les filles, alors que la moyenne provinciale par genre est de 19,1 % (garçons) et de 10,7 % (filles).

Bien et en sécurité

Paradoxalement à ces statistiques, il est prouvé que les élèves qui fréquentent les établissements du Centre de services scolaire de l’Estuaire s’y sentent comme dans un cocon, protégés.

On parle de chiffres qui se situent au-delà de 75 % de la population étudiante.

« Nous avons remarqué que les jeunes se sentaient bien à l’école. Ils sentent qu’ils font partie de leur environnement et se sentent en sécurité », note le directeur de la polyvalente des Berges.

Ces données ont été recueillies grâce au sondage COMPASS auquel participent depuis deux ans, le Centre de services scolaire de l’Estuaire.

En plus d’aborder la satisfaction générale à l’école, le sondage mis en place par l’Université de Waterloo en Ontario en collaboration avec différents chercheurs d’ailleurs au Canada, recense différents aspects de la vie scolaire, tels que l’impact des changements climatiques, l’usage des substances psychoactives et la santé mentale.