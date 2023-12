Nouvelle entente de collaboration entre Essipit et Les Escoumins pour la réfection de l’aréna du Centre sportif Charles-Édouard-Boucher

Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit (CPNIE) et la municipalité des Escoumins annoncent leur volonté de collaborer à leur projet respectif et prévoient le support de la municipalité au processus d’agrandissement de la réserve d’Essipit et la contribution financière du CPNIE au projet de réfection de l’aréna du Centre sportif Charles-Édouard-Boucher.

L’entente de collaboration annoncée aujourd’hui découle d’un long processus par lequel des Essipiunnuat ont cherché à faire reconnaître des manquements survenus lors du processus de création de leur réserve.

« Grâce au travail acharné d’Essipit, le Tribunal des revendications particulières a confirmé en 2017 l’injustice historique subie par les Essipiunnuat : ce sont 133 acres supplémentaires qui auraient dû être mis de côté à titre de terres de réserve en faveur de la communauté », peut-on lire dans le communiqué de presse conjoint.

Le projet de réfection de l’aréna du Centre sportif Charles-Édouard-Boucher prévoit le remplacement complet du système de réfrigération de la glace et le remplacement des bandes, dont les coûts totaux sont évalués à 7,3 M$.

Du côté d’Essipit, ce sont 114 acres de lots acquis par la Première Nation des Innus Essipit qui seront convertis en terres de réserve. Le processus de conversion de terres, débuté avec Services aux Autochtones Canada, doit se terminer dans environ deux ans.