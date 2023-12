Côte-Nord : Un souper destiné à sauver des vies 

Il y a cinq ans, un chef cuisinier au Bistro la Marée Haute de Baie-Comeau a eu l’idée de mettre ses talents culinaires à profit pour une cause qui lui tenait à cœur, soit celle de la prévention du suicide. Voici les balbutiements du souper gastronomique du Centre de prévention du suicide (CPS) de la Côte-Nord.

Ayant lui-même perdu un de ses proches à quelques semaines de la première édition, l’instigateur a choisi que son destin allait se terminer aussi.

Lors de ces tristes événements, Frédérique Tremblay et Carl Beaulieu, deux proches du défunt, ont décidé de poursuivre les démarches du souper gastronomique qui devait avoir lieu en 2019.

Depuis ce temps, les deux co-organisateurs travaillent d’arrache-pied afin de planifier cette soirée importante, et ce, pour toute la Côte-Nord. « C’est une façon de perpétuer sa mémoire », exprime Frédérique Tremblay.

Aujourd’hui, l’idée du feu chef cuisinier est maintenant considérée comme l’activité de financement la plus importante du CPS Côte-Nord. Depuis la première édition, c’est un total de presque 100 000 $ qui a été amassé.

« Étant au sein du conseil d’administration, je vois tout ce qu’on est capable de faire avec les sous qu’on est capable d’amasser », souligne Mme Tremblay. « C’est juste ça que j’ai besoin de savoir que je peux aider quelqu’un […] », ajoute-t-elle.

Un centre qui fait toute la différence

Le Centre de prévention suicide Côte-Nord peut aujourd’hui poursuivre sa mission de sauver des vies grâce aux campagnes de financement. L’aide immédiate avec des intervenants, des lits de crises disponibles et du soutien en présentiel sont de nouveaux services depuis la création du souper gastronomique annuel.

Ces services sont accessibles aux personnes suicidaires, aux proches inquiets, aux endeuillés et même que les services peuvent être offerts en entreprise.

Un souper à la hauteur de l’événement

Mme Tremblay confirme que le souper gastronomique 2024 aux saveurs du terroir mettra en lumière le crabe, de la pintade, de la chicoutai et de la betterave. En plus, pour cette édition, un quatrième service sera offert aux convives le 9 février.

Un tatouage de point-virgule, qui signifie un nouveau départ, sera aussi possible pour les intéressés.

Pour souligner cette cinquième édition, un ajout de 40 personnes lors du souper a été possible. Selon les organisateurs, les 200 convives attendus ont réussi à dénicher leur billet dans un record encore inégalé jusqu’à ce jour. « Cette année, on tente de faire les choses un peu plus en grand », conclut Mme Tremblay.