Une première cohorte en francisation pour débutants offerte à distance

Le Centre d’éducation des adultes (CEA) de l’Estuaire dispense actuellement une première cohorte en francisation pour débutants, exclusivement offerte à distance dans une formule d’apprentissage à plein temps.

Amorcée depuis le 4 décembre, cette cohorte de francisation regroupe une dizaine de personnes, majoritairement des femmes pour la plupart installées dans la grande région de Montréal, qui en sont à leurs débuts dans l’apprentissage de la langue française.

Originaires de pays tels que la Moldavie, le Mexique, la Corée du Sud, la Syrie, la Turquie, l’Iran et le Malawi, elles ont été référées au CEA de l’Estuaire par le gouvernement du Québec à la suite de leur inscription sur la plateforme d’accès unique à l’apprentissage du français lancée le 1er juin.

« Bien que ce soit très demandant intellectuellement et que ça demande beaucoup de rigueur et de concentration, nous constatons qu’il s’agit de femmes motivées qui ont soif d’apprendre et qui sont habituées d’aller à l’école », explique la conseillère pédagogique Jenny Larouche, en précisant que les « étudiantes » ont notamment des formations d’enseignante, avocate, cheffe cuisinière, policière, infirmière et médecin dans leur pays.

Cette nouvelle formation représente également pour elles une excellente façon de briser l’isolement et d’échanger avec des personnes qui comprennent leur situation.

La formation est dispensée par Jacques Bernier, un enseignant légalement qualifié, et est basée sur le programme de francisation du ministère de l’Éducation du Québec.

D’ici les Fêtes et au terme d’un premier cinquante heures de formation, l’objectif est que les apprenantes soient en mesure de se présenter, de nommer leurs coordonnées et de remplir un formulaire simple. Elles devront également réussir un examen oral pour passer au niveau suivant d’apprentissage de la langue.

À l’écoute des besoins

Cette première cohorte à plein temps en formule à distance en est une fermée, mais si le besoin se fait sentir, le CEA se dit prêt à engager les ressources nécessaires au démarrage d’une cohorte multiniveau.

Parallèlement, il poursuit également ses services de francisation auprès d’autres clientèles qui fréquentaient déjà le CEA.

Une cohorte pour débutants à distance a également démarré à partir de Forestville, le 6 décembre, mais cette fois pour une clientèle inscrite à temps partiel, c’est-à-dire à raison de 6 heures par semaine comparativement à 27 heures hebdomadaires pour la cohorte de Baie-Comeau.

Le Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire est actuellement le seul au Québec à offrir la formation de niveau débutant à distance et jusqu’à maintenant, tout se déroule très bien.

« C’est également très intéressant de constater que malgré la barrière de la langue, il est possible de suivre une formation à distance et que ça fonctionne », souligne la directrice du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire, Mme Nathalie Lagacé.