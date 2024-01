Baie-Comeau – Le Drakkar a amorcé la nouvelle année en complétant une transaction majeure qui lui permet de mettre la main sur le vétéran défenseur Angus Booth des Cataractes de Shawinigan.

En retour de l’arrière gaucher de 19 ans, le navire cède le défenseur de 17 ans, Justin Lanthier, un choix de 2e ronde à l’encan de 2026 et un autre de 3e tour au repêchage de 2024.

L’entraîneur-cher et directeur général Jean-François Grégoire était en pourparlers sérieux depuis les récentes semaines afin d’acquérir les services de ce nouvel élément très important au sein de la brigade défensive.

« Booth (Angus) était un des gros noms sur le marché et nous sommes très heureux de l’accueillir. C’est un joueur d’expérience avec du leadership et ce n’était pas pour rien qu’il portait la lettre C avec les Cataractes », a vite précisé le dirigeant.

Après le gardien Charles-Édward Gravel de l’Armada, Grégoire a frappé un autre grand coup du côté défensif. « Nos dernières acquisitions (Justin Gill et les frères Boilard) durant la saison estivale nous donnent pas mal de punch en attaque et c’est moins inquiétant de ce côté. »

Profondeur

Avec l’entrée en scène du choix de 4e ronde (il vient de parapher son premier contrat professionnel) des Kings de Los Angeles en 2022, le patron derrière le banc se sent encore plus confortable.

« On a connu une très bonne première moitié de saison et on voit les autres clubs se renforcir offensivement. On vient d’ajouter de la profondeur avec un athlète qui est capable de jouer du gros hockey sur les 200 pieds de la patinoire. »

Vainqueur de la Coupe du Président en 2022, le défenseur (6 pieds, un pouce, 180 livres) originaire de Montréal a vu de l’action à outrance depuis le début de la campagne. En 31 parties, il revendique un bilan de 2-13-15 avec un différentiel de + 6.

Prix à payer

De son côté, le défenseur Julien Lanthier (choix de 1ère ronde, 10e au total) au repêchage de 2022, était le prix à payer pour être en mesure de réaliser ce troc d’envergure.

Incommodé par quelques blessures depuis le début du calendrier, le numéro 3 a inscrit trois buts et six mentions d’aides pour neuf points en 22 rencontres.

« C’est dommage, car on aimait beaucoup Julien. On ne voulait pas trop toucher à nos joueurs de 17 ans, mais nous avons décidé d’aller de l’avant. Malheureusement, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs », a imagé le DG du Drakkar.

En vitesse

En quête d’un troisième gain consécutif, les membres de l’équipage seront de retour devant leurs partisans, jeudi soir, pour accueillir la visite de Phoenix de Sherbrooke.

Les amateurs locaux auront d’ailleurs l’occasion de découvrir leur nouveau défenseur. C’est officiel. Angus Booth sera de l’alignement partant pour ce premier match à domicile en 2024.

