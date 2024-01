Le Drakkar reste sans réponse à Rimouski

Le Drakkar conclu un week-end compliqué dans le Bas-Saint-Laurent par une défaite de 3-2 en temps réglementaire contre l’Océanic de Rimouski.

Bien qu’ils avaient remporté le premier duel entre les deux équipes la veille, les nord-côtiers avaient connu toutes sortes de difficultés pour venir à bout de ses éternels rivaux. Dans un match où tout à semblé compliqué, ils ont paru à court de solutions face aux hommes de Joël Perrault, qui il faut l’admettre, se sont admirablement défendus.

Pour une bonne partie de la rencontre, les actions les plus banales avaient des allures de tâches titanesques pour le Drakkar. De nombreuses sorties de zones étaient bousillées par des manques de précision ou des gestes précipités avec la rondelle et plusieurs dégagements refusés ont été commis. De plus, à deux reprises il a été puni pour avoir envoyé la rondelle directement dans les gradins; l’une d’elles survenant alors qu’il était déjà à court d’un homme, coûtant ainsi le premier but quelques instants plus tard.

Les nord-côtiers ont bien eu quelques temps forts, particulièrement en début de match et en troisième période, mais lorsqu’ils parvenaient à s’installer en territoire adverse, ils étaient confinés aux périphéries et ne parvenaient pas à attaquer le centre de la glace pour menacer sérieusement Quentin Miller. Quelques bâtons brisés et des tirs qui fendent l’air ont également gâché de bonnes séquences.

L’allure de la rencontre s’est exprimée à son paroxysme en début de troisième période. Sur son seul avantage numérique de la rencontre, le Drakkar a été chassé du territoire adverse sur un dégagement gratuit, après que Justin Gill eut brisé son bâton. Les nord-côtiers n’ont par la suite jamais été en mesure de revenir à l’attaque, alors qu’ils ont été systématiquement arrêtés à la ligne bleue.

Baie-Comeau avait pourtant entamé le match en lion, réussissant les six premiers tirs cadrés de la rencontre, et ce, en moins de cinq minutes. Shawn Pearson et Justin Gill ont bénéficié d’échappées, sans toutefois concrétiser. L’Océanic profita néanmoins de punitions successives pour avoir retenu et retardé la partie pour démarrer les hostilités. Tout comme dans le match précédent, le premier but était signé Jacob Mathieu. Ce dernier a d’ailleurs doublé l’avance des siens plus tard au deuxième tiers temps.

La réplique baie-comoise est venue des mains de Justin Gill, capitalisant sur une magnifique passe de Donovan Arsenault durant une attaque en surnombre. Ce dernier inscrivait du même coup son premier point dans l’uniforme du Drakkar. Rimouski a toutefois repris sa priorité de deux buts avant la fin de la deuxième période, profitant d’une pénalité nord-côtière en zone offensive.

Pressant le pas en troisième période, le Drakkar est parvenu à se rapprocher à un but de ses adversaires en fin de rencontre, à niveau par l’entremise de Justin Gill. Autrement, malgré de meilleures présences offensives, sur peu de séquences on a réellement menacé Quentin Miller.

Le Drakkar rentre à Baie-Comeau pour se préparer à ce qui sera certainement les moments les plus excitants de la saison régulière. Il disputera ses trois prochains matchs, dont deux la semaine prochaine au Centre Henry-Leonard, contre les Huskies de Rouyn-Noranda, l’une des meilleures équipes du Circuit Cecchini. En d’autres termes, nous assisterons à une série deux de trois entre deux des meilleures équipes au Canada.