8 projets à surveiller en 2024

C’est entre dénouement et avancement que s’est soldée l’année 2023 pour plusieurs projets de développement du territoire et des communautés en Haute-Côte-Nord. Le Journal vous présente quelques projets qui s’annoncent prometteurs pour la nouvelle année 2024.

Construction d’un pont sur la rivière Saguenay : les études se font toujours attendre

Les deux études commandées par le gouvernement de la CAQ concernant l’estimation des coûts de la construction d’un pont reliant les rives de la rivière Saguenay et ses impacts socio-économiques sont toujours en cours de réalisation. D’abord prévus pour le printemps 2023, les résultats de l’étude d’opportunité réalisée par le Groupe Pont Estuaire/Fjord du Saguenay seront vraisemblablement connus en 2024. L’étude tient compte de divers éléments comme la faune, la flore, le milieu marin et l’environnement physique du fjord du Saguenay, tandis que l’étude socio-économique s’intéresse à la viabilité de la construction d’un pont sur la vitalité économique des communautés de la région adjacente au pont. Les résultats de cette étude seront également connus en 2024.

Relocalisation de la route 138 aux Bergeronnes

La mise en service du nouveau tronçon de la route 138 aux Bergeronnes pour contourner une partie du secteur de Bon-Désir est prévue pour le printemps 2024. Bien que les dates exactes ne soient pas encore connues, la deuxième séquence des travaux débutera quant à elle au même moment que l’ouverture du nouveau segment entre la sortie du village et la route la plus à l’est du Camping Bon-Désir. Ce secteur est particulièrement vulnérable à l’érosion des berges, qui précipite les sols de manière souterraine vers le fleuve et qui pourrait causer un glissement de terrain.

Réfection de l’aréna des Escoumins

Le projet de réfection de l’aréna de la municipalité des Escoumins a été soumis au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), conjointement avec la Première Nation des Innus Essipit. Le projet de 7,3 M$ concerne d’abord le système de réfrigération actuel construit avec l’aréna en 1969, qui est appelé à être remplacé par un système de réfrigération moderne. Le projet a été déposé le 5 décembre 2023 et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur devrait se prononcer sur sa réalisation en cours d’année.

Villa Forestville

Les 12 logements pour aînés de Villa Forestville — phase 3 sont en voie d’être construits. La construction est évaluée à plus de 4 M$, et la Ville de Forestville aurait, au moment d’écrire ces lignes, un « manque à gagner qui pourrait être de l’ordre de 370 000 $ » indique la mairesse Micheline Anctil. Dans les cartons depuis des années, l’ajout de logements abordables pour aînés est très attendu, notamment pour pallier la crise du logement qui sévit dans la région. Six soumissions ont été déposées, et la plus basse à 4,1 M$ est en attente de validation. À partir d’une soumission, 120 jours sont octroyés pour travailler avec le gouvernement afin de finaliser le montage financier et la construction pourrait commencer au mois de juin.

Traverse Forestville-Rimouski

Des « contraintes logistiques » ont forcé la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et la Société d’économie et de développement de Forestville (SEDF) de reporter les premières traversées entre les deux villes en 2025. Cependant, la Ville de Forestville possède depuis l’automne 2023 un quai tout neuf prêt à participer à son développement économique. Un nouvel armateur a été sélectionné, et les modalités entourant ses opérations devraient être connues cette année. Rappelons que les retombées économiques liées à l’achalandage entre les deux villes sont d’environ 4 M$.

Plusieurs projets de développement pour la saison estivale 2024

Avec la construction de la ligne Micoua-Saguenay, Hydro-Québec a versé près de 2 M$ aux municipalités de la région dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI). La ZEC Nordique et la ZEC Chauvin procéderont également à des travaux de rénovation de leurs infrastructures. Parmi les projets notoires, on retrouve la construction d’un bloc sanitaire aux Bergeronnes, de jeux d’eau à Colombier, et l’agrandissement du camping de Portneuf-sur-Mer. À Longue-Rive, une piste de pump track verra le jour avec des abreuvoirs, un abri solaire et un deuxième circuit d’entraînement multiâges qui seront installés au terme du projet.

Résidence pour aînés

Le développement de deux projets de logements abordables pour aînés seront à surveiller à Sacré-Cœur et aux Escoumins en 2024. Le groupe de ressources techniques la Cité des Bâtisseurs est impliquée dans la construction de la résidence privée pour aînés (RPA) de Sacré-Cœur et d’une aile supplémentaire des Logis Escouminois aux Escoumins, qui sont en attente d’une réponse de la Société d’habitation du Québec pour débuter le montage financier à travers les subventions du Programme d’habitation abordable Québec. La RPA de Sacré-Cœur comptera 25 unités de logement, tandis que l’agrandissement des Logis Escouminois comptera 20 unités.

Destination Tadoussac phase 2

Le quai de Tadoussac sera au cœur de la deuxième phase de Destination Tadoussac, dont les grands axes seront déterminés au cours de l’année. Après une rencontre avec les principaux bailleurs de fonds pour les subventions contribuant au projet, la Municipalité de Tadoussac a indiqué que la forme préliminaire de la deuxième phase sera analysée avec le conseil municipal pour déterminer sa direction et son échéancier. La deuxième phase de Destination Tadoussac prévoit l’ajout de bancs de parcs, de poubelles, de supports à vélos et des tables dans le but d’embellir le secteur du quai accessible à la population.