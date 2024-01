Repêchage 2024 : quatre joueurs du Drakkar sur la seconde liste LNH

La Centrale de recrutement de la LNH vient de publier son classement de mi-saison des meilleurs espoirs à surveiller en vue de la Séance de sélection 2024 de la LNH qui se tiendra à Las Vegas les 28 et 29 juin. Sur les 34 espoirs de la LHJMQ, on retrouve quatre joueurs du Drakkar de Baie-Comeau.



L’avant Raoul Boilard, le défenseur Alexis Bernier, l’ailier droit Justin Poirier, le centre Matyas Melovsky ont attiré l’attention des experts en recrutement jusqu’ici cette saison.

Avec quatre joueurs listés par la Centrale de recrutement de la LNH, le Drakkar de Baie-Comeau, les Wildcats de Moncton et l’Océanic de Rimouski sont les franchises de la LHJMQ qui comptent le plus grand nombre d’espoirs.

C’est Maxim Massé, le meilleur pointeur des Saguenéens de Chicoutimi, qui est en tête de tous les représentants de la LHJMQ et est classé comme sélection potentielle de première ronde.



La LHJMQ est également bien représentée au niveau des gardiens de but avec quatre d’entre eux classés parmi les 15 premiers. Zach Pelletier des Olympiques de Gatineau mène le bal au septième rang, tandis que Keegan Warren des Wildcats de Moncton vient au dixième rang des gardiens.



La liste préliminaire comprend également six espoirs européens qui ont choisi d’évoluer dans la LHJMQ : les avants Eriks Mateiko (Lettonie), Matyas Melovsky (Tchéquie), Peter Repcik (Slovaquie) et Julius Sumpf (Allemagne), le défenseur Jan Golicic (Slovénie), ainsi que le gardien de but Jakub Milota (Tchéquie).