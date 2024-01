Christian-Alex Deschênes au Parlement jeunesse

L’apprentissage de la politique se poursuit pour le Sacré-Cœurois Christian-Alex Deschênes. Pour une seconde fois, il a participé au Parlement étudiant du Québec (PEQ) tenu au salon bleu de l’Assemblée nationale du 2 au 6 janvier. L’étudiant âgé de 25 ans poursuit lentement mais sûrement son ascension dans la sphère politique provinciale.

Le PEQ, c’est une simulation en bref qui cherche à reproduire le fonctionnement de l’Assemblée nationale du Québec pour environ 140 jeunes âgés de 18 à 25 ans.

Christian-Alex Deschênes, qui en est à sa deuxième année au baccalauréat en communication et politique à l’Université de Montréal, en est aussi à son deuxième PEQ.

Il occupait cette année le poste de whip en chef au sein du caucus des Rouges, un parti « traditionnellement plus à droite » que celui des adversaires, les Bleus, explique-t-il.

« En tant que whip en chef, j’étais en charge de la discipline. En tant que figure d’autorité du caucus, on devait gérer les votes en chambre sur les projets de loi pour savoir qui vote et qui s’abstient », illustre Christian-Alex Deschênes.

Lors du PEQ, les deux partis et quelques journalistes sont amenés à effectuer le travail parlementaire en débattant des projets de loi, gérer des crises et voter de grands projets comme un budget.

« C’est une simulation en concentré. Les projets de loi que nous avons à étudier comptent environ 100 articles, comparativement aux 1 000 articles du projet de loi 15 par exemple », dévoile le whip en chef.

Nouveau chef

Christian-Alex Deschênes, pour son dernier PEQ, sortira par la grande porte et sera chef des Rouges en 2025.

« Ça va être un défi à relever, mais je suis prêt et je suis entouré des bonnes personnes », révèle-t-il, enjoué.

Toutefois, le prochain chef préfère pour l’instant le travail de l’ombre.

Le féru de politique a commencé un emploi d’attaché politique pour la députée de Mont-Royal–Outremont et leader parlementaire adjointe de l’opposition officielle au Parti libéral du Québec, Michelle Setlakwe.

« J’ai vraiment été chanceux. Mme Setlakwe est une très bonne patronne et c’est un modèle pour moi, qui est très proche de sa communauté », se réjouit-il.

La Sacré-Cœurois ajoute qu’à moyen et long terme, il aimerait continuer à travailler dans les équipes de circonscription et peut-être même aller à Québec et travailler sur la colline parlementaire.

« Il y a des élections qui s’en viennent, et il y aura des opportunités qui s’ouvriront », exprime-t-il.

Christian-Alex Deschênes affirme revenir dès qu’il peut à Sacré-Cœur revoir sa famille, dont « il s’ennuie ».

« C’est un endroit que je chéris beaucoup, et ça me fait plaisir d’être député de René-Lévesque pendant une semaine chaque année », laisse-t-il tomber.