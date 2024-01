Une journée pour mieux comprendre la pauvreté dans notre région

Les citoyens de notre région pourront s’inscrire à la journée Luttons contre la pauvreté en Haute-Côte-Nord, qui aura lieu à Longue-Rive à la salle des loisirs le 23 janvier. Des intervenants du milieu prendront la parole lors d’une journée d’ateliers et de panels.

« Souvent quand on parle de pauvreté, on a des images qui viennent des milieux urbains comme les soupes populaires et l’itinérance dans les centres-villes. On connait peu comment tout ça se décline dans les milieux plus ruraux », explique d’emblée Geneviève Dick, conseillère en développement des communautés à la MRC de la Haute-Côte-Nord.

La conseillère indique que l’idée derrière cette journée d’activité est de « s’outiller pour mieux comprendre la pauvreté dans notre milieu et de donner la parole aux gens qui la vivent ».

Les inscriptions sont ouvertes aux citoyens, qui ont jusqu’au 17 janvier pour signifier leur intention de participer.

Il y aura des panels durant l’après-midi avec le Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), Guillaume Tremblay-Boily de l’Institut de recherche et d’information socio-économique (IRIS) et Michel Savard, coordonnateur de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord.

Geneviève Dick dévoile que le plan d’action en développement social lié à la politique de développement social de la MRC, avec ses partenaires communautaires du milieu, se termine en mars 2024.

« On est en fin d’entente par rapport à cette enveloppe-là, et on voulait profiter de ce moment pour se renseigner et avoir les données pour mieux travailler à lutter contre la pauvreté sur le territoire en vue de son renouvellement », conclut la conseillère.