Une soupe populaire pour apaiser la faim des plus démunis

Sept organismes de la Haute-Côte-Nord allient leurs forces pour apaiser la faim des personnes en situation précaire. Une soupe populaire sera distribuée aux plus démunis au cours des trois prochains mois.

« C’est un projet pilote de janvier à mars. On offrira un repas, une soupe-repas avec du pain et du dessert à raison de deux fois par mois, un dimanche et un mercredi », dévoile Marie-Eve Boivin, directrice générale du Centre d’action bénévole Le Nordest, qui est un des partenaires de ce nouveau projet.

Ces dîners seront offerts gratuitement à la population. « C’est ouvert à tous, mais on cible les gens dans le besoin et les personnes isolées socialement », souligne Mme Boivin précisant que des kiosques des différents intervenants du milieu seront déployés.

La première activité qui s’est tenue le 14 janvier a rassemblé plus de 25 personnes à la salle des Chevaliers de Colomb de Forestville. La soupe populaire aura lieu en alternance à cet endroit et à la salle Horizon, au sous-sol de l’église St-Luc.

Pour l’instant, les instigateurs ont pu compter sur une aide financière de la MRC de La Haute-Côte-Nord pour se doter d’équipements nécessaires à la préparation des repas. D’autres demandes de subvention pourront être déposées pour obtenir des fonds.

« On a aussi la participation de commanditaires et lors de la première activité, certaines personnes ont fait des dons pour la continuité de la soupe populaire », témoigne la porte-parole du groupe.

L’idée d’organiser une soupe populaire a été réfléchie par deux des partenaires. Les quatre autres s’y sont greffés par la suite pour éviter que le projet « ne repose que sur une seule organisation », explique Mme Boivin.

« La première activité a été prise en charge par les Chevaliers de Colomb. Ce sont eux qui ont préparé le repas. La prochaine sera organisée par la Fabrique St-Luc », illustre-t-elle. « Ça va aider à la pérennité du projet. »

La suite…

À savoir si la soupe populaire se perpétuera après les trois mois du projet pilote, tout dépendra de la participation du milieu.

« Si les gens participent, que le besoin est réellement là et que la collaboration du milieu se poursuit, le projet pourra continuer », assure Marie-Eve Boivin.

La prochaine soupe populaire sera distribuée le 31 janvier à la salle Horizon du sous-sol de l’église de Forestville. S’il reste des portions après l’activité, elles seront apportées dans les frigos communautaires des municipalités.

Notons que les six partenaires du projet sont le CAB Le Nordest, la Fabrique Saint-Luc (incluant Solidarité-Partage), le Club Lions, les Chevaliers de Colomb — conseil 3118, la Ville de Forestville, le Centre des femmes de Forestville et le Centre de dépannage des Nord-Côtiers des Escoumins.