Quatre Nord-Côtiers fiers de représenter leur communauté

La sélection des athlètes masculins et féminins de 13 à 17 ans qui représenteront l’équipe PEN (Porte de l’Est et du Nord) 2024 au Championnat national autochtone de hockey a été dévoilée. Parmi les quatre Nord-Côtiers choisis, certains ne seront pas à leur première expérience. Pour d’autres, l’excitation est à son comble.

Les deux gardiens de but nord-côtiers, Jaden Rock-Michel et Evlyne Deschênes, seront à leur toute première expérience de Championnat national autochtone de hockey.

Jaden Rock-Michel s’est rendu sur place sans avoir d’attente. « J’ai vu passer sur Facebook l’annonce pour le camp d’évaluation pour participer aux jeux EDN. J’ai pris la route avec ma mère et je me suis inscrit sur place sans même me douter de quoi que se soit », confie le jeune homme.

Après avoir vu le nombre important de gardiens prêts, eux aussi, à tenter leur chance, il a « donné son 110 % », explique-t-il déstabiliser.

Après avoir patienté un long moment, il a appris qu’il serait le premier gardien, « j’étais fier de moi de pouvoir représenter ma nation Uashat Mak Maliotenam », a-t-il ajouté.

Evlyne Deschênes sait qu’elle sera dans les plus jeunes filles de l’équipe puisqu’elle est âgée de seulement 13 ans.

« Je me sens privilégiée de pouvoir vivre cette expérience et j’ai hâte d’y être », a précisé la jeune gardienne de but qui n’a jamais vécu un tel apprentissage sportif à l’extérieur de la province.

La jeune fille joue actuellement dans l’équipe Prédateurs/Castor M15A.

Elle ajoute que sa saison se passe bien et qu’elle participe à différentes cliniques de gardiens de but afin de continuer d’évoluer dans son sport. Elle vise même la Ligue professionnelle de hockey féminin dans l’avenir.

Du côté de Jeremy Picard, le jeune homme en sera à sa troisième présence du Championnat national autochtone de hockey.

Il a hâte de revivre cette expérience et vise des victoires pour son équipe.

Depuis 2002

Le 23e Championnat national autochtone de hockey a pour but de célébrer les capacités athlétiques des athlètes autochtones de tout le pays.

Ély Rock et Evlyne Deschênes représenteront les communautés de Pessamit et d’Essipit dans l’équipe féminine. Du côté des athlètes masculins, Jeremy Picard et Jaden Rock-Michel représenteront respectivement, Pessamit et Uashat-mak Mani-Utenam.

Les quatre jeunes athlètes s’envoleront à Grandes Prairies en Alberta, du 5 au 11 mai.