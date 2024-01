Drakkar : Émile Chouinard atteint d’un lymphome de Hodgkin

Le défenseur du Drakkar de Baie-Comeau, Émile Chouinard, a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin, un cancer du système lymphatique. La nouvelle a été annoncée avec tristesse par le directeur général et entraîneur-chef, Jean-François Grégoire, après le match du 27 janvier.

« Notre Chouine est un grand frère dans notre vestiaire. Depuis son arrivée dans l’équipe à 17 ans, ce sont ses qualités personnelles qui nous marquent au sein de l’équipe. Sa présence sur la glace est toujours fort remarquée en raison de son désir de se surpasser », a assuré M. Grégoire.

« Nous savons qu’il mènera ce combat contre la maladie avec la force, le caractère et la ténacité qu’on lui connaît et nous le soutiendrons à chaque étape. »

Émile Chouinard, qui joue actuellement sa saison de 20 ans, aurait de loin préféré continuer la saison sur la glace avec ses coéquipiers, « mais la vie en a décidé autrement ».

« Je ne connais pas aujourd’hui mon plan de traitement, je garde donc l’espoir d’un retour en séries. Je souhaite également continuer à jouer dans l’attente du début de mes traitements. Quoi qu’il arrive, je serai un fier Drakkar et je resterai proche de l’équipe dans les prochains mois », a déclaré le joueur qui demeure « confiant en l’avenir, malgré cette épreuve ».

« Je veux remercier les membres de l’organisation et les partisans pour le soutien que vous m’offrez dans cette étape difficile », conclut-il.

Des nouvelles de l’état de santé d’Émile seront transmises par l’organisation si ce dernier et sa famille le souhaitent. Le Drakkar demande à tous de respecter leur demande quant à la confidentialité pendant cette période difficile.

« Émile nous prouve encore une fois dans cette épreuve qu’il est un battant et un jeune homme doté de courage, mais aussi d’un grand esprit d’équipe. Il inspire non seulement ses coéquipiers et tous les membres de l’organisation mais également ses partisans et tous les jeunes hockeyeurs de la région. C’est plus qu’un joueur, il est un pilier de la culture de notre équipe depuis maintenant quatre ans », a souligné la présidente du conseil d’administration, Julie Dubé.



« Émile a prouvé, lors de ses quatre saisons dans la Ligue, qu’il était capable capable d’affronter et de vaincre toutes formes d’adversité. Émile, la grande famille de la LHJMQ est avec toi, ta famille et le Drakkar durant ce combat. Courage. À toi la victoire », commente la LHJMQ, par voie de communiqué.