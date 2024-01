Aide médicale à mourir: des provinces réclament une pause sur l’élargissement

La plupart des provinces et des territoires ont signé une lettre demandant au gouvernement fédéral de suspendre indéfiniment son projet visant à élargir l’admissibilité à l’aide médicale à mourir.

Un comité parlementaire a indiqué lundi que le système de santé n’était pas prêt à ce que le régime d’aide médicale à mourir inclue les personnes dont la seule condition est une maladie mentale.

Cet élargissement devait entrer en vigueur en mars, mais le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, et le ministre de la Justice, Arif Virani, ont déclaré qu’ils prévoyaient de le retarder.

Les ministres de la Santé et de la Santé mentale des trois territoires, de l’Alberta, de la Saskatchewan, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique ont demandé lundi au ministre Holland dans une lettre de leur donner plus de temps pour collaborer.

Les ministres de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard se sentent mieux préparés aux changements, mais ils ont accepté de soutenir leurs collègues.

Les conservateurs fédéraux demandent aux libéraux d’annuler complètement les projets d’élargissement.