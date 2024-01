Le Petit marché de Tadoussac en deuil

Le 8 janvier, une maladie a emporté Bertrand Murray, un collaborateur des premières heures bien connu du Petit Marché de Tadoussac. Il avait 92 ans.

En période estivale, c’était sur Bertrand Murray que l’on pouvait compter pour se procurer des fraises de l’île d’Orléans et une foule d’autres légumes et petits fruits, qu’il vendait chez lui aux Escoumins et au marché de Tadoussac.

« Il apportait les fraises, les bleuets, les framboises, mais aussi des grosses boîtes de tomates et d’autres légumes. Il approvisionnait beaucoup de monde », raconte la coordonnatrice du Petit marché de Tadoussac, Jane Chambers Evans.

La coordonnatrice affirme que son départ précipité va « faire un gros trou dans la communauté », déclare-t-elle en entrevue avec le Journal.

N’étant pas producteur agricole, M. Murray ainsi que sa femme avaient depuis bon nombre d’années un point de vente dans sa demeure, près de la station Petro-Canada des Escoumins, où il vendait des produits.

« Chaque semaine, avant de venir au marché, il allait faire un tour à l’île d’Orléans », explique Jane Chambers Evans.

Bertrand Murray était avec le Petit marché de Tadoussac depuis ses débuts en 2014 en tant que distributeur.

« Il était également brillant avec les chiffres. Il calculait tout dans sa tête et nous aidait souvent », se rappelle la coordonnatrice.

En 2023, le Petit marché de Tadoussac a décidé de rallonger sa saison pour aller jusqu’à la fin de semaine de l’Action de grâce, contrairement à la fête du Travail qui marquait la fin de ses activités auparavant.

« On pensait que ça allait être trop pour lui, mais il nous a dit que non, qu’il allait revenir », note Mme Chambers Evans.

D’ailleurs, l’organisation du Petit marché de Tadoussac se réunira en février pour décider si la saison 2024 s’échelonnera jusqu’en octobre.

« On va voir, car en octobre avec la pluie et le vent, c’est un peu plus compliqué à organiser », fait valoir la coordonnatrice.