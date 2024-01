Baleines, krill et cie au rendez-vous pour la 25e année du parc marin Saguenay-Saint-Laurent

Au parc marin Saguenay–Saint-Laurent, l’année 2023 aura été marquée par un anniversaire, de bonnes nouvelles pour le béluga du Saint-Laurent, une annonce d’agrandissement, la présence soutenue de baleines bleues et de plusieurs projets de recherche.

L’annonce certes la plus remarquable de l’année aura été l’ajustement à la hausse du nombre de bélugas du Saint-Laurent, évalué maintenant entre 1 530 et 2 200 individus, soit presque le double d’auparavant.

Il ne s’agit toutefois pas d’une explosion démographique. C’est plutôt la méthode de dénombrement qui est en cause. Bien que le taux de mortalité des femelles gestantes et des petits demeure élevé, les cancers, eux, ne sont plus une problématique à laquelle l’espèce doit faire face.

Photo Renaud Pintiaux, archives

L’été 2023 marquait d’ailleurs la 20e année du suivi du béluga depuis la rive à Baie–Sainte-Marguerite au parc national du Fjord-du-Saguenay. Rappelons que les études menées sur ce site, une pouponnière pour le petit mammifère marin, ont conduit à sa fermeture saisonnière à la navigation depuis 2018.

La nouvelle de l’agrandissement éventuel du parc marin Saguenay–Saint-Laurent en mars a été accueillie avec bonheur par l’équipe du parc marin. Les prochaines limites du parc contiendront d’ailleurs tout l’habitat essentiel du béluga.

Des recherches à la tonne

Le parc marin Saguenay–Saint-Laurent est un vaste laboratoire à ciel ouvert. Nombre des recherches y sont effectuées chaque année et 2023 n’a pas fait exception.

Le suivi des proies pélagiques et des prédateurs a permis de constater que le krill se trouve en concentration importante le long de la côte nord du parc marin, expliquant vraisemblablement la présence soutenue des rorquals bleus dans le secteur.

Image prise par drone dans le cadre du suivi scientifique présentant l’habitat côtier du secteur à l’étude de la baie Sainte-Marguerite.

L’érosion fait également l’objet d’un suivi dans certains secteurs du parc comme la baie Sainte-Marguerite et l’Anse-Saint-Étienne.

1 218

Nombre de plaisanciers et de kayakistes qui ont été sensibilisés sur l’eau et dans les marinas.

162

Nombre de capitaines et guides de kayak qui ont réussi l’examen sur le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.

69 000

Nombre de visiteurs accueillis dans les centres d’interprétation et d’observation de Parcs Canada.

6

6 écoles primaires des secteurs de Charlevoix, de la Haute-Côte-Nord et du Saguenay ont participé à des nettoyages des berges.

489 kg

Quantité de déchets qui a été ramassée lors des activités en bordure du parc marin.

50

Nombre de tournages officiels ayant mis le parc en vedette.