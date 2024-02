Le Drakkar trop fort pour les Remparts

Après une défaite amère jeudi soir à Drummondville, le Drakkar est rebondi dans sa première de deux parties en deux jours à Québec. Baie-Comeau a aisément triomphé des Diables Rouges 5-1.

Une fois qu’il a inscrit un premier filet et pris les devants, le Drakkar n’a plus jamais regardé en arrière. Étant une équipe beaucoup moins aguerrie, les Remparts éprouvent beaucoup de difficulté à jouer du hockey de rattrapage. Le scénario n’a donc pas été des plus éprouvants pour les nord-côtiers.

La partie s’est jouée sous le signe de l’indiscipline, alors que pas moins de 23 pénalités mineures ont été décernées. Tout au long de la soirée, des bousculades sont survenues après les coups de sifflet, donnant parfois signe d’une animosité naissante entre les deux équipes.

Par ailleurs, tout comme les officiels Guillaume Labonté et Simon Tartre, la tablette électronique au banc des chronométreurs a connu une soirée fort occupée. Les deux arbitres en chef l’ont utilisé à de très nombreuses reprises pour vérifier des infractions, ce qui a souvent allongé considérablement les arrêts de jeu et brisé le rythme de la rencontre. Au final, le match a duré près de trois heures.

Lucas Beckman a obtenu une troisième victoire en autant de départs dans la LHJMQ, repoussant 21 rondelles. Après avoir accordé 5 buts sur 32 tirs, le gardien partant des locaux Louis-Antoine Denault a cédé sa place à Vincent Filion pour le dernier tiers temps. Filion a laissé passer un des 14 tirs qu’il a reçus.

Sommaire de la rencontre

Baie-Comeau a pris les devants par deux dès le premier tiers temps. Justin Poirier a d’abord brisé la glace en avantage numérique, puis Justin Gill a doublé l’avance des siens dans la dernière minute de jeu.

Avec la complicité de son frère et de Mattias Gilbert, Jules Boilard procure une avance de 3-0 au Drakkar en début de deuxième; mettant fin à une disette de 12 matchs sans but. Baie-Comeau inscrit deux autres filets sur le jeu de puissance avant la fin de l’engagement, oeuvres de Justin Gill et Justin Poirier, aidés de Niks Fenenko et Matyas Melovsky aux deux occasions.

La timide réplique des Remparts survient en troisième, lorsqu’ils profitent à leur tour d’une attaque massive par l’entremise de la recrue Alexandre Desmarais.

En fin de match, Julien Paillé a inscrit le sixième de son équipe, à 5 contre 3. Au cours de cette période ultime, Matyas Melovsky et Charles-Olivier Villeneuve ont écopé de punition majeure et ont été expulsés de la rencontre.