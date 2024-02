Des finales enlevantes au 46e Tournoi Fer-O

L’Association du hockey mineur de Sept-Îles (AHMSI) continue de gagner en expérience avec l’organisation du Tournoi Fer-O Rio Tinto IOC. L’édition 2024, la 46e, était la deuxième sous son règne.

Président de l’AHMSI, Yan Leblanc se disait satisfait de la fin de semaine, malgré la fatigue du travail colossal. 84 équipes pour près de 110 matchs du M11 au M21 était à l’horaire du 31 janvier au 4 février.

« Il y a eu une belle participation (public) et de l’ambiance. On a encore du fine tuning. Oui c’était notre deuxième année, mais pour la moitié du comité c’était la première. On s’est plus préparé d’avance », a-t-il dit.

Il a tenu à remercier les bénévoles. « Sans eux, c’est impossible. »

Sur la glace, il a parlé de plusieurs matchs serrés, et avec raison. Sept des neuf finales se sont soldées par un seul but d’écart, dont deux dénouées en prolongation

Ombres au tableau

Deux imbroglios ont un peu assombri l’édition 2024. Une confusion à l’horaire le vendredi dans le M15 A a amené un changement d’équipes pour les matchs quart de finales. Les deux formations de la Haute-Côte-Nord ont été avisées trois heures avant l’heure prévu de leur duel. Toutefois, sur la glace, les deux clubs n’auraient pas voulu jouer la rencontre dans les règles de l’art, se voyant ainsi disqualifiés.

« On a notre part de responsabilité. On a corrigé pour être légit, mais on paye pour », a soutenu le président.

L’autre situation a concerné l’équipe M9 de Schefferville, qui n’était pas fédérée, ne pouvant ainsi jouer. L’organisation avait donc proposé la formation d’une équipe avec des MAHG 2 de Sept-Îles pour remplacer. Toutefois, le dossier de Schefferville a été réglé dimanche, permettant à leurs jeunes de jouer.

« C’était hors de notre contrôle », a expliqué Yan Leblanc, parlant de lourdeurs administratives pour les deux dossiers dont il se serait passé.

2025

Avant de penser à l’édition 2025, l’organisation laissera tomber la poussière quelques jours, le temps de recharger les batteries, avant d’y aller d’un post-mortem à l’interne.

M. Leblanc a l’intention de répéter l’expérience de la présence de mascottes pour les matchs de démonstration de la MAHG. Il voudrait agrémenter le Tournoi Fer-O d’activités hors-glace.

« Le but serait de faire un Fer-O un happening pas comme les autres, rendre l’expérience encore plus le fun ».

Résultats des finales – 46e Tournoi Fer-O Rio Tinto IOC

M11 B

Vikings-2 de Baie-Comeau (7) Blizzard de Fermont (6)

M11 A

Macareux de Havre-Saint-Pierre (3) (prol.) Vikings de Baie-Comeau (2)

M11 BB

Vikings de Baie-Comeau (4) Basques de Sept-Îles (2)

M13 B

Prédateurs/Castors de la Haute-Côte-Nord (3) Prédateurs/Castors-2 de la Haute-Côte-Nord (2)

M13 A

Vikings de Baie-Comeau (5) (prol.) Vikings-2 de Baie-Comeau (4)

M15 B

Mikun de Uashat mak Mani-utenam (4) Prédateurs/Castors de la Haute-Côte-Nord (3)

M15 A

Vikings de Baie-Comeau (3) Basques de Sept-Îles (0)

M18 A

Vikings-2 de Baie-Comeau (2) Prédateurs de Haute-Côte-Nord (1)

M21 A

Gaulois de Port-Cartier (4) Basques de Sept-Îles (3)