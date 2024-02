29 médailles pour 15 gymnastes de la Haute-Côte-Nord

Les 15 représentantes du Club de gymnastique l’Envol ont remporté 29 médailles et 26 rubans lors de la deuxième compétition régionale de gymnastique, les 3et 4 février à Baie-Comeau

Dans la catégorie R4 9-10 ans, Britanny Fournier est arrivée au 4e rang et a remporté quatre rubans. Sarah-Maude Girard a fini à la 7e position (3 rubans) et Olivia Tremblay à la 9e avec 2 rubans.

Pour ce qui est des R4 11-12 ans, Aurélie Laurencelle, Charlotte Gilbert et Eve Bouchard ont remporté trois rubans en terminant respectivement aux 10e, 12e et 13e rangs.

Les gymnastes classées R4 13-14 ans, Chloé Zicat a fait sa marque en montant sur la deuxième marche du podium. L’athlète a remporté trois médailles d’argent (saut, barres et tumbling) en plus de deux rubans. Ses consœurs Rose Zicat et Rosalie Durand ont terminé respectivement aux 9e et 10e positions.

Catégorie R5

Chez les R5 11-12 ans, la jeune Eva Leonard a continué d’impressionner les juges. La gymnaste de Forestville est repartie avec quatre médailles et trois rubans. Sa performance au saut de cheval lui a d’ailleurs valu la médaille d’or.

Du côté des R5 13-14 ans, Mélodie Bouchard et Rosalee Desbiens se sont hissées en haut du classement, montant respectivement sur les première et deuxième marches du podium. Elles ont raflé 11 médailles à elles seules, dont quatre d’or.

Les athlètes de catégorie R5 – 15 ans et plus ne sont pas reparties les mains vides. Emma Tremblay a trôné tout en haut du classement grâce à ses 6 médailles, dont trois en or (saut, barres et trampoline). Camille Tremblay a remporté le bronze au saut de cheval ainsi que quatre rubans. Quant à Jade Bouchard, elle est arrivée au second rang au trampoline, seul appareil auquel elle participe.