Un frigo communautaire scolaire implanté à la Polyvalente des Rivières

Un frigo communautaire est maintenant en opération à la polyvalente des Rivières après plus d’un an de préparation, dans le but de minimiser l’insécurité alimentaire auprès des élèves et leur famille.

« Contrairement aux frigos communautaires plus traditionnels, l’objectif n’est pas, pour l’instant, de recueillir les surplus alimentaires de la population pour en assurer la redistribution, mais bien d’offrir aux élèves des aliments fraichement préparés à leur intention », indique Patricia Lavoie, régisseuse aux communications pour le Centre de services scolaire de l’Estuaire (CSSE).

Le frigo communautaire scolaire a reçu ses premiers aliments au début de semaine dernière, alors qu’une trentaine de pizzas de tailles variées préparées par une équipe de bénévoles du Centre d’action bénévole (CAB) Le Nordest ont été mises à la disposition des élèves.

Entre 5 et 8 bénévoles cuisineront pour les élèves sur une base régulière, et selon la directrice du CAB Le Nordest Marie-Ève Boivin la fréquence et les quantités seront ajustées en fonction de la popularité du service et de son utilisation par les jeunes.

Le frigo communautaire permettra de complémenter l’offre déjà existante du programme Nourris ton cerveau, qui permet aux élèves de niveau primaire et secondaire de bénéficier d’une collation santé et de repas sur une base régulière.

« Considérant toutes ces alternatives déjà offertes pour la période du dîner, l’option du frigo communautaire est donc avant tout disponible pour le repas du soir. Les élèves peuvent ainsi se procurer un repas disponible dans le frigo et l’apporter à la maison pour s’assurer d’un repas bien nourrissant pour le souper », termine Patricia Lavoie.