Daisy Carrier veut faire la couverture du magazine Inked

Le magazine américain Inked recherche sa prochaine cover-girl et une Forestvilloise est dans la course. Daisy Carrier espère recevoir suffisamment de votes pour remporter les grands honneurs.

Elles sont des milliers de femmes à travers le monde entier à cultiver ce même rêve. En plus d’être sur la couverture du magazine, la gagnante mettra la main sur le grand prix de 25 000 $, qui comprend une séance de tatouage de deux jours avec l’artiste Ryan Ashley aux Bahamas et une double page dans la revue.

La Forestvilloise a passé de nombreuses heures sur la chaise de son amie tatoueuse. Elle possède sept tatous, dont un demi-bras recouvert d’encre. « J’en ai un peu partout, mais le plus gros est celui qui va de l’épaule jusqu’au coude », raconte-t-elle.

C’est à 17 ans qu’elle a vécu sa première expérience de tatouage. « Au départ, la mode était plutôt les tatous sombres, mais maintenant, je préfère ceux qui sont positifs et colorés. Je vais continuer dans le même sens », affirme la trentenaire, qui connaissait déjà le magazine Inked.

Daisy Carrier a vu passer le concours sur les réseaux sociaux. Attirée par le prix qu’elle pourrait remporter, elle a décidé de s’y inscrire pour tenter sa chance.

« Je pensais que c’était une arnaque au départ. J’ai commencé mes démarches et j’ai fait des recherches. Je me suis rendu compte que c’était sérieux », commente celle qui veut démontrer qu’il est possible de s’accomplir même si on demeure en région.

« Il y a des préjugés qui existent qu’on ne peut pas réussir si on reste en région. Je veux démontrer que c’est faux et que c’est encore plus valorisant », témoigne Daisy Carrier, qui se croise les doigts pour « vivre le trip » qui vient avec le concours.

Pour voter pour la Forestvilloise, il faut se rendre sur sa candidature sur le site du magazine Inked. Un vote gratuit par jour est autorisé. Au moment d’écrire ces lignes, Daisy était en 8e position dans son groupe.