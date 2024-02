La Côte-Nord réfléchira à l’avenir de la forêt

Le coup d’envoi des Tables de réflexion sur l’avenir de la forêt sera donné le 13 février et c’est le 20 février que cette démarche de consultation se tiendra sur la Côte-Nord.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, a annoncé la tenue de ces tables de réflexion en novembre. Du 13 février au 12 avril, 12 tables régionales de réflexion sur l’avenir de la forêt seront déployées dans l’ensemble du Québec.

Elles réuniront les intervenants locaux, les communautés autochtones et, finalement, les acteurs nationaux concernés par la gestion et l’aménagement de la forêt.

Tout au long de cette vaste consultation nationale, les personnes et les organismes intéressés pourront également prendre part à la réflexion collective en répondant à un questionnaire sur la plateforme Web de Consultation Québec ou en déposant un mémoire.

Parmi les grands thèmes abordés, on retrouve l’aménagement durable et la productivité des forêts, l’approvisionnement en bois, la conciliation des usages, le développement économique et les retombées régionales ainsi que les partenariats autochtones.

Selon Québec, les Tables de réflexion sur l’avenir de la forêt permettront « d’élaborer une vision commune et de déterminer des solutions d’avenir pour optimiser la gestion des forêts, notamment pour permettre l’adaptation aux changements climatiques et pour assurer la pérennité de la forêt ».

« Les changements climatiques, entre autres, nous poussent à repenser nos façons de faire et à agir afin que la forêt puisse continuer de générer les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques attendus pour les générations actuelles et à venir. S’il y a un consensus, c’est que le statu quo n’est plus possible », affirme la ministre Blanchette Vézina.