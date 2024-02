Explos-Nature fait face à un déficit de 200 000 $

La direction générale d’Explos-Nature des Bergeronnes sera maintenant assurée par Abigaëlle Dussol, qui arrive à un moment où l’organisme doit repenser ses activités dans l’ombre d’un déficit de près de 200 000 $.

Le président du conseil d’administration Martin Vaillancourt a indiqué lors de l’assemblée générale d’Explos-Nature que l’organisation avait depuis quelque temps entrepris des démarches pour avoir un diagnostic organisationnel, qui a mené à des recommandations pour le futur.

« L’une de celles-ci était à l’effet d’envisager la possibilité de faire une transition au niveau de la direction générale. Après avoir parlé avec François (Gagnon, ancien directeur général) et le C.A., nous sommes allés de l’avant avec cette proposition », a-t-il dévoilé.

Le président du C.A. a assuré que cette transition allait assurément annoncer des changements, notamment à travers les chiffres qui révèlent qu’Explos-Nature « a un défi collectif pour retrouver sa rentabilité ».

Abigaëlle Dussol, nouvelle directrice générale d’Explos-Nature. Photo LinkedIn

Ce sera Abigaëlle Dussol, qui a fait ses études en océanographie à l’Institut des sciences de la mer de Rimouski et qui réside depuis 10 ans au Québec, qui assurera la direction générale.

« Je me sens vraiment bien entourée, et j’ai bien hâte de travailler avec vous », a-t-elle fait savoir.

Année de déficit

Martin Vaillancourt a indiqué que de grands cycles financiers parcouraient l’histoire de l’organisme de manière épisodique, qui lui permettaient d’accumuler des surplus et de pallier avec ceux-ci aux années plus difficiles.

Mais cette fois, il a assuré qu’il fallait maintenant « réfléchir à comment on fait les choses et comment on peut devenir plus efficaces à certains égards ».

« Nous ne pouvons pas répéter l’année que nous venons de terminer, car ça mettrait l’organisation dans une position qui serait probablement intenable », a-t-il annoncé.

Le conseil d’administration s’est penché sur ces questions sous fond de déficit de plus de 195 499 $, provoqué par une augmentation des salaires et du nombre d’employés, des travaux non subventionnés qui ont été nécessaires pour la cuisine de l’organisme, une absence de clients pendant quelques semaines et des honoraires professionnels élevés.

« Pour corriger cette situation en 2024, la réactivité de l’organisation devra être améliorée afin de diminuer et contrôler étroitement les heures travaillées en absence de clientèle. Les travaux d’entretien devront être tenus au strict minimum », peut-on lire dans le rapport annuel.

Pas de déménagement envisagé

Le coût de ces travaux imprévus dans la cuisine a dépassé les 60 000 $, et le Journal a voulu savoir si le bâtiment devenait avec le temps un handicap pour l’organisation.

« Le dernier grand projet de rénovation du bâtiment a été effectué en 2005-2006, et à l’époque ça faisait en sorte que la qualité des installations pour accueillir notre clientèle était au sommet. Mais évidemment tout ça a vieilli de 20 ans », a déclaré le président du conseil d’administration.

Ce dernier a également mis l’accent sur un futur projet d’agrandissement qui deviendrait à terme nécessaire, car en augmentant le nombre d’employés les espaces administratifs ont empiété sur les ateliers où Explos-Nature tenait ses activités avec la clientèle.

« Je ne pense pas que nous voulons revenir au modèle que nous avions par le passé, où nous louions un endroit pendant un temps pour tenir nos activités. La question du déménagement ou de se départir du bâtiment n’a jamais été envisagée », a finalement tranché Martin Vaillancourt.