Claudette Roussel : Les Escoumins en deuil d’une grande dame

Claudette Roussel, une grande dame de la région très impliquée dans sa communauté, nous a quittés le 30 janvier dernier. Elle était âgée de 81 ans.

Elle était impliquée dans une foule d’organismes et de projets. Elle a été conseillère municipale aux Escoumins de 2012 à 2021 et, pendant un temps, présidente de l’organisme à but non lucratif d’habitation des Logis Escouminois.

Elle a également œuvré auprès de nombreuses organisations veillant à l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées et la défense de leurs droits, soit la FADOQ Les Escoumins, la FADOQ région Côte-Nord, l’Appui pour les personnes proches aidantes et la Table de concertation des aînés de la Haute-Côte-Nord. Son travail acharné a été souligné de belle façon en 2019 lors de l’inauguration du bâtiment qui porte le nom de Centre Claudette Roussel.

« Claudette était une femme engagée à la cause des aînés et des plus démunis, une femme dévouée, disponible, énergique », indique d’emblée Micheline Anctil, présidente de la Table de concertation des aînés de la Côte-Nord, qui l’a côtoyée à travers les différents organismes.

« C’était une femme de décision et de solution. Elle a marqué la vie communautaire de son village, de la Haute-Côte-Nord et de toute la région », commente-t-elle.

Le maire des Escoumins, André Desrosiers, qui a travaillé à ses côtés au sein du conseil municipal, se rappelle d’une femme qui menait à bien les projets. « Au conseil, je lui ai donné des responsabilités et elle était capable de les assumer. Elle était très impliquée au conseil, elle assistait à toutes les réunions. Même lorsqu’elle avait quelque chose à l’extérieur, elle s’arrangeait pour revenir y assister », raconte-t-il.

« C’était une personne qui était très assidue », résume le maire à propos de ses années passées à s’impliquer bénévolement dans la communauté.

Mme Roussel laisse un grand vide dans son milieu de vie qui gardera bien gravés dans sa mémoire son dévouement et son leadership.