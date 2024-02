30 nouvelles places en résidence pour libérer des lits à l’hôpital de Baie-Comeau

Au lieu d’être hospitalisées et d’attendre leur place en résidence, des personnes âgées de Baie-Comeau pourront être transférées dans un milieu de vie adapté pour elles. Trente nouvelles places en résidence intermédiaire sont en voie d’être créées.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a lancé un appel d’offres en ce sens le mois dernier.

Selon le conseiller aux communications, Pascal Paradis, l’objectif est d’abord de « bonifier l’hébergement pour des personnes âgées en perte d’autonomie dans le secteur de Baie-Comeau ».

Oui, le projet pourrait aussi avoir un impact positif sur l’urgence de l’Hôpital Le Royer.

« En effet, plusieurs personnes n’ayant plus besoin de soins actifs occupent actuellement des lits d’hospitalisation. Certaines sont en attente d’une place dans un milieu d’hébergement. En libérant des lits d’hospitalisation, il sera possible d’y transférer des usagers de l’urgence nécessitant des soins actifs », explique-t-il.

Présentement, 20 personnes sont en attente d’une place en résidence intermédiaire à Baie-Comeau et ce nombre atteint à 18 pour Sept-Îles.

Comme le besoin prioritaire a été identifié à Baie-Comeau, le CISSS commence par cet endroit. Toutefois, « il n’est pas exclu de de lancer éventuellement d’autres appels d’offres ailleurs sur le territoire », spécifie M. Paradis.

Un promoteur à trouver

Avec son appel d’offres, l’établissement régional de santé souhaite trouver un promoteur qui assurera le gîte et le couvert pour les résidents en plus de fournir du personnel comme des préposées aux bénéficiaires. Il devra offrir le soutien et l’assistance nécessaire aux usagers.

« Les services professionnels seront fournis par du personnel du CISSS de la Côte-Nord (infirmières, ergothérapeutes, physiothérapeutes, éducateurs, etc.) », poursuit le porte-parole.

Les promoteurs intéressés ont jusqu’au 28 mars pour faire parvenir leur soumission au CISSS de la Côte-Nord. « En fonction des offres reçues, l’objectif serait d’avoir de nouvelles places pour mars 2025 si tout se passe comme prévu », divulgue le conseiller aux communications.