Gabrielle Caron désinhibera la parentalité à l’Ouvre-Boîte Culturel

Amalgame d’émotions, la parentalité est souvent synonyme de culpabilité. L’humoriste Gabrielle Caron s’en est inspirée et propose une soirée décomplexée avec son spectacle J’ai fait un humain.

Le projet est né d’un populaire balado éponyme qui connaît aujourd’hui cinq saisons. Des parents de la sphère publique sont venus tour à tour raconter leurs récits de grossesse et d’accouchement. « Le plus beau compliment qu’on puisse me faire, c’est lorsque les auditeurs me disent que mon podcast est encore mieux que des cours prénataux », lance en riant Gabrielle Caron.

Un livre parsemé d’anecdotes personnelles en lien avec sa propre parentalité a même découlé de ce balado J’ai fait un humain.

« Je me suis rendu compte que naturellement dans mon écriture, je m’inspirais beaucoup de ma famille », dit-elle. C’est pourquoi elle a décidé d’en faire un spectacle qui s’arrêtera à l’Ouvre-Boîte culturel le 24 février.

Un cercle sécuritaire décomplexant

« Le but c’est évidemment de faire rire, mais plus loin que ça, c’est de décomplexer », confie Gabrielle Caron. L’humoriste souhaite que tous les spectateurs puissent s’y retrouver grâce aux rires rassembleurs qui prouvent que malgré les vies différentes, nous pouvons tous nous reconnaître dans les travers de la parentalité.

L’humoriste rappelle que le spectacle est conçu pour tout le monde, parent ou non. Elle glisse qu’il y a souvent plusieurs grands-parents dans ses salles de spectacle.

Amoureuse de la Côte-Nord

« Te dire à quel point j’aime la Côte-Nord, ça n’a même pas rapport », avoue l’artiste. Avec nostalgie, elle raconte avoir visité la région avec ses parents dès sa petite enfance.

En lien avec le spectacle de finissants de l’humour en 2009, elle se rappelle toutes les villes et municipalités où ils se sont arrêtés. « Il y a des endroits sublimes » révèle-t-elle.

Son dernier passage chez nous remonte en 2017 lors de son apparition au festival Plateau en humour de Baie-Comeau organisé à l’époque par la Société de développement commercial (SDC) du Plateau.

Enthousiasme à l’idée de présenter son spectacle à l’Ouvre-Boîte culturel, elle planifie quelques arrêts incontournables dans la Manicouagan, soit du temps sur le bord du fleuve et un repas au Dixie Lee, a-t-elle conclu en riant.