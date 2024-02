Le jeune de 17 ans porté disparu une fois de plus

Près de 72 heures après avoir été retrouvé, Jonathan Shecanapish, âgé de 17 ans, est à nouveau porté disparu, selon la Sûreté du Québec.

Il a été vu pour la dernière fois le 13 février, vers 15h, à Sept-Îles. Il se déplacerait à pied.

Au moment de sa disparition, il portait un manteau noir et blanc, en plus d’une casquette rouge, des pantalons de jogging noirs et des souliers noirs.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Si vous apercevez Jonathan Shecanapish ou que vous avez des informations, vous devez communiquer avec le 911 ou avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.