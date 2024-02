Un bon week-end pour être dehors

Les grandes étoiles incontestées de la fin de semaine? Les lunettes soleil!

Elles partageront la vedette avec les skis, les motoneiges et les patins.

Ce seront des pluie de rayons de soleil qui s’abattront sur la Côte-Nord en fin de semaine, avec des températures entre -8°C et -10°C en après-midi partout entre Tadoussac et Sept-Îles.

Il y aura une alternance soleil et nuages samedi en journée pour Forestville et Baie-Comeau avec des vents en bas de 20 km/h et un dégagement du ciel à Sept-Îles avec des rafales d’environ 40 km/h.

Dimanche, impossible pour le soleil d’arrêter sa promenade : il est attendu mur à mur d’un bout à l’autre de la Côte-Nord, avec des ennuagements plus importants dans l’est à partir de Havre-Saint-Pierre.