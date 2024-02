1,2 million $ remis à la Fondation des jeunes de la DPJ, dont la Côte-Nord

Dédié au développement des enfants âgés de cinq ans et moins suivis par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), ce don aura un impact significatif sur le bien-être de ceux-ci.

Les enfants qui sont en situation de vulnérabilité dans plusieurs régions du Québec dont la Côte-Nord pourra bénéficier de ce montant considéré comme « historique », selon Fabienne Audette, directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ.

Ce don fait par Mme Maud Leclerc et M. Rémi Racine, provenant de leur fondation familiale, permettra le départ d’un projet afin de favoriser le développement des enfants âgés de 0 à 5 ans pris en charge par la DPJ de Montréal, de la Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec. L’accompagnement offert aux tout-petits se déclinera selon trois axes principaux, soit le soutien périnatal, le développement global ainsi que la sécurité alimentaire.

Une partie de cette somme sera dédiée aux familles d’accueil qui s’occupent de jeunes ayant des besoins particuliers dans la province.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’était pas possible de connaitre le montant attribué à la Côte-Nord. Marie-Hélène Vendette, directrice principale des communications et du développement philanthropique de la Fondation des jeunes de la DPJ précise que le partage financier sera « équitable selon les besoins ». Elle confirme qu’une seule enveloppe sera destinée au Nord-du-Québec et à la Côte-Nord. Les deux régions administratives devront se partager cette partie. Elle ajoute que cette nouvelle est accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par DPJ Côte-Nord.