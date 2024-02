Avenir forestier : que la réflexion commence!

« Il n’est jamais trop tard pour bien faire », lance le député Daniel Bernard à l’ouverture de ce qui s’annonce une grande journée d’échanges sur l’avenir de la forêt à Baie-Comeau. Le but ultime : présenter un nouveau régime forestier pour répondre aux enjeux.

M. Bernard, qui est député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et adjoint gouvernemental à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, est maître d’œuvre d’une tournée provinciale.

Baie-Comeau est le troisième arrêt des Tables de réflexion sur l’avenir forestier sur l’itinéraire de M. Bernard. Plus de 30 acteurs concernés se sont déplacés à l’Hôtel Le Manoir le 20 février pour parler forêt.

« On va faire la tournée de toutes les régions du Québec pour parler de l’avenir de la forêt. Surtout avec les feux de forêt, l’an dernier, qui ont ici touché la région, comme l’ensemble de la province, on voit que notre forêt est fragile », souligne-t-il.

Impacts

« Il y a un but à ce qu’on fait aujourd’hui. La forêt, il faut la regarder sur une période de 30 et 40 ans. On va prendre des décisions aujourd’hui, qui vont avoir des impacts à court terme, mais c’est surtout pour assurer la pérennité pour les générations futures », explique Daniel Bernard.

Le député précise que « le gouvernement n’a rien décidé ».

« On est ici pour vous entendre et vous écouter », a-t-il déclaré aux acteurs locaux présents à la table de réflexion.

Le développement économique et les retombées régionales, l’aménagement durable et la productivité des forêts, l’approvisionnement en bois ainsi que la conciliation des usages sont des exemples de sujets qui seront soulevés lors de la rencontre.

« On va terminer les 12 rencontres par une rencontre nationale à Québec le 12 avril en présence des grands acteurs québécois et un rapport sera présenté sur les consultations vers la fin mai ou au début juin », ajoute M. Bernard.