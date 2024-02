Éclipse solaire : Frédéric Bénichou visitera les écoles

L’enseignant Frédéric Bénichou est un véritable passionné d’astronomie. L’éclipse solaire qui se produira dans le ciel du Québec le 8 avril est l’occasion pour lui de transmettre son enthousiasme aux élèves de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord.

Le professeur à l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau visitera les écoles qui le souhaitent, au cours des prochaines semaines, afin de rencontrer les classes en préparation de l’éclipse.

Visiblement emballé par le projet, M. Bénichou rencontrera les enseignants du primaire, qui sont davantage généralistes et peut-être un moins spécialisés en sciences et en astronomie, pour leur expliquer le phénomène et la façon sécuritaire de vivre cette expérience qu’il qualifie d’unique.

« Il s’agit d’une occasion de faire des sciences gratuitement parce que l’astronomie est ce qui accroche le plus les jeunes, alors qu’elle est très peu abordée dans le programme de sciences », souligne Frédéric Bénichou, pour qui l’éclipse du 8 avril, même si elle ne sera pas totale dans notre région, représente une expérience à vivre pour les étudiants.

Frédéric Bénichou soutient que dans la région, puisque l’éclipse sera partielle, les gens constateront une très nette diminution de la luminosité et vers 15 h 30, il ne restera qu’un croissant de soleil.

« La luminosité sera alors comparable à s’il était 18 h », explique l’enseignant en rappelant qu’il est très important de porter des lunettes de protection adaptées pour regarder l’éclipse puisqu’elles filtrent 100 % des rayons ultraviolets.

Il est d’ailleurs celui qui a incité la direction du Centre de services scolaire de l’Estuaire à se munir de lunettes protectrices afin de faire de cet événement un moment unique pour les élèves.

Ayant déjà vécu une éclipse semblable en France, en 1999, Frédéric Bénichou affirme que l’expérience est vraiment exceptionnelle, alors que le phénomène naturel qui se produit nous fait sentir, un court instant, comme en pleine nuit, notamment grâce aux bruits et à la température, qui changent momentanément.

Membre de différents clubs d’astronomie, celui qui est en contact avec des astronomes amateurs de partout dans le monde s’attend à une affluence importante dans le corridor ciblé pour l’éclipse totale. Selon lui, les gens attendent et préparent ce moment depuis plusieurs années et ils viendront en grand nombre des États-Unis et d’autres pays du monde pour assister au phénomène.

Consignes aux parents et membres du personnel

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire a fait parvenir des correspondances aux parents et membres du personnel, afin de rappeler les consignes de sécurité. Il invite notamment les parents dont les enfants se déplacent à pied entre l’école et la maison, à venir récupérer leur enfant à l’école à la fin des classes le 8 avril.

Bien que l’éclipse sera largement abordée à l’école, la direction du CSS recommande également aux parents de parler des consignes de sécurité avec leur enfant.

Plusieurs sites Internet peuvent s’avérer utiles pour s’informer efficacement au sujet de l’éclipse solaire du 8 avril, dont ceux de l’Agence spatiale canadienne, d’Éclipse Québec et du gouvernement du Québec.