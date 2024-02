Le Cégep de Baie-Comeau lance une nouvelle formation rémunérée

Les besoins de main-d’œuvre dans le domaine de l’informatique sont criants. Le Cégep de Baie-Comeau veut aider les entreprises à y faire face en lançant une nouvelle formation continue en gestion de réseaux et sécurité des systèmes sous la formule travail-études.

« La formation de courte durée vise à soutenir les entreprises qui peinent à recruter des techniciens informatiques, ou encore qui souhaitent développer l’expertise d’un employé dans ce domaine », affirme l’établissement d’enseignement par voie de communiqué.

L’Attestation d’études collégiales (AEC), offerte par la Direction de la formation continue, comprend 1 335 heures échelonnées sur 53 semaines. « [Elle] prévoit la rémunération des heures de formation et de stage tout en étant en emploi », précise le Cégep de Baie-Comeau.

Un total de 20 places sont disponibles et la cohorte démarrera dès ce printemps. Les entreprises de la Côte-Nord désireuses de se joindre au projet doivent procéder à l’embauche d’une nouvelle ressource ou encore soumettre le nom d’une personne déjà à l’emploi qui sera par la suite inscrite au programme d’études.

Un diplôme reconnu par le ministère de l’Enseignement supérieur sera délivré au terme du programme.

Soutenue financièrement par le gouvernement du Québec, l’attestation a été développée en partenariat avec TECHNOCompétences, un organisme à but non lucratif dont la mission est de soutenir et de promouvoir le développement des talents et de l’emploi en technologies de l’information et de la communication.

Notons qu’une séance d’information se tiendra le 28 février, de 13 h 30 à 14 h 30, via Teams.