Le Drakkar se venge sur les Tigres

Baie-Comeau – Le Drakkar a soutiré une douce revanche, jeudi soir, quand il a signé une victoire décisive de 5-1 sur les Tigres de Victoriaville.

Battus (2-1) en fusillade par ces mêmes rivaux, quelques jours plus tôt, les vikings du navire ont rebondi de belle façon en livrant une performance collective de grande qualité devant les 2300 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Dans un affrontement à l’allure des séries, les deux équipes de tête ont démontré beaucoup de fougue et d’intensité dans la première moitié du match avant de voir les locaux sonner de nouveau la charge dans le dernier droit.

Troisième étoile de la rencontre, le défenseur Anthony Lavoie a disputé un fort match à la ligne bleue en plus de contribuer sur le plan offensif avec le but gagnant en milieu de deuxième période.

Le numéro 25 était prêt tout comme l’ensemble de ses coéquipiers. « Nous n’avons pas aimé la façon dont la dernière partie s’est terminée et il fallait vite réagir. Tout le monde en était bien conscient et nous l’avons prouvé toute la soirée. »

Le vétéran de 19 ans a fort apprécié la prestation globale de son club. « Il y a une grosse rivalité entre les deux équipes et c’était important de se faire respecter à la maison. On sait qu’on peut être très difficile à jouer contre quand tous les joueurs font leur travail », a ajouté l’arrière avec un large sourire.

Du début jusqu’à la fin

Les unités spéciales ont aussi fait la différence dans ce 44e triomphe de la campagne. Le Tchèque Matyas Melovsky (un but, deux aides) a d’ailleurs profité d’un jeu de puissance pour doubler l’avance des siens avec son 15e but de la saison.

« Cela a été un bon match de hockey et les gars sont sortis très fort. Ils ont été sur la tâche du début jusqu’à la fin et ils ont excellé dans toutes les facettes du jeu », a commenté le pilote Jean-François Grégoire avec beaucoup de satisfaction.

Victorieux dans un 23e match en 27 sorties à domicile, le Drakkar a pu compter sur l’apport de tout son personnel. « Chacun a son rôle à jouer sur la patinoire et quand les joueurs l’acceptent, il se passe de belles choses. On les valorise, mais ils le font aussi entre eux. »

En vitesse

Première étoile de la partie, le vétéran Justin Gill (un but et deux passes) a aussi brillé avec une autre soirée de trois points. Le défenseur Alexis Bernier, qui a excellé dans les deux sens de la patinoire, a inscrit un but de toute beauté en première période.

Le centre Félix Gagnon a complété le pointage pour les vainqueurs, qui ont bombardé le gardien Nathan Darveau de près de 40 lancers. Justin Gendron (en avantage numértique) a été le seul à tromper la vigilance de Charles-Édward Gravel, auteur de 21 arrêts.

En congé vendredi, le Drakkar retrouvera ses partisans, samedi et dimanche, alors qu’il accueillera l’Océanic de Rimouski dans le cadre d’un programme double présenté sur la glace du centre Henry-Leonard.