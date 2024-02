Les grands clichés de Sébastien St-Jean amassent plus de 10 000 $ à l’hôpital le Royer de Baie-Comeau

Chantal Asselin, présidente de la Fondation, accompagnée de Marie-Ève Hébert, coordonnatrice aux évènements et communications, et Sébastien St-Jean qui remet fièrement une somme de 10 327 $ grâce à la première année de la campagne Grandeur nature – Un cliché pour la cause dont il est l’initiateur. Photo Anne-Sophie Paquet-T