Budget 2024 de Tadoussac : atteinte « laborieuse » de l’équilibre budgétaire 

Le maire de Tadoussac Richard Therrien a présenté le budget le plus « long » à équilibrer en nombre d’heures de son mandat. Des hausses majeures dues au financement pour les gros projets attendent les citoyens en 2025.

Le budget de fonctionnement se chiffre à 4 509 365 $, avec des investissements au programme triennal d’immobilisations de l’ordre de 1 240 247 $ portant le budget global à 5 799 612 $.

En 2023, le budget global était de 6 367 233 $ contre 5 799 612 $ en 2024.

Cette diminution est attribuable au nouveau rôle foncier de 2025, la réparation de la flotte de véhicules municipaux et la hausse des coûts de la gestion des matières résiduelles.

Près de 5 M$ en projets

Le programme triennal d’immobilisations prévoit près de 5 M$ en investissements pour la municipalité, sur un total de 24 340 047 $ sur 3 ans.

La mise aux normes des eaux usées représente à lui seul plus de 16 M$ d’investissements, dont 7,5 M$ en 2025 et 2026.

Les forages réalisés en 2023 sont « concluants » selon la directrice générale qui prévoit aller de l’avant avec les plans et devis d’ingénierie.

« Ce qu’on prévoit avec nos tests qui vont se réaliser bientôt, c’est de dessiner tous les plans et devis en 2024 pour débuter les travaux dans la fin de l’année et en 2025 », a-t-elle indiqué.

Le chantier vise à remplacer le dégrilleur par un système d’assainissement avec des bassins de décantation.

Le carrefour de vie réapparaît dans le budget triennal avec un investissement de 1 M$ en 2024 et 1,2 M$ en 2025 pour la dernière phase « d’attachement financier pour les plans et devis ».

La réparation des portes de la cale sèche et la réfection du mur de soutènement de la rue de la Falaise seront réalisées en 2024 avec des investissements de 1,2 M$ et de 503 940 $.

Hausses

Le taux de taxation de base pour le résidentiel passe de 1,22 $ du 100 $ d’évaluation à 1,26 $, et de 2,64 $ à 2,72 $ pour le commercial.

Les autres secteurs de taxation subissent le même sort: les immeubles de 6 logements et plus passent de 1,58 $ à 1,64 $ du 100 $ d’évaluation et l’industrie de 3,37 $ à 3,49 $.

La taxe de service pour le commercial reste la même à l’exception du 9 $ de la levée du bac roulant qui sera non-applicable en raison d’un changement de système à la MRC.

Questionné à savoir si cette hausse allait être normale pour les prochaines années, le maire a laissé savoir que c’était difficile à prévoir.

« On s’attend pas à voir des baisses significatives. Il y a toujours les quotes-parts de la MRC, et avec le compost je suis certain que ça va se refléter dans les prochains budgets », a-t-il évalué.