Programme d’accès aérien aux régions : des changements demandés par le Parti québécois

Estimant que le Programme d’accès aérien aux régions (PAAR) n’atteint pas ses objectifs, le Parti québécois (PQ) demande des changements profonds et immédiats à ce dernier.

« Les failles du programme sont connues depuis son lancement en juin 2022, les solutions aussi. À un moment donné, il faut que le gouvernement sorte de sa torpeur et passe à l’action », estime le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du PQ en matière de transports et de mobilité durable, Joël Arseneau.

Cette sortie du troisième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale fait suite à une rencontre du Comité permanent sur le transport aérien, la semaine dernière. Selon le député Arseneau, rien de concret n’en est sorti.

« Il ne suffit plus de répéter vaguement que le programme sera amélioré, que l’on réfléchit à le bonifier ou à le simplifier. Le programme n’atteint pas ses objectifs et les pistes de solutions sont connues », dit-il.

Il demande que le PAAR soit modifié pour qu’il puisse inclure les déplacements interrégionaux, rendre admissibles les OBNL et les PME et comporter un volet pour stimuler l’offre de transport. Le député croit qu’on doit également spécifier l’admissibilité des groupes de jeunes étudiants.

Le PQ rappelle que les objectifs du PAAR avec les billets à 500 $ n’ont pas été atteints. Avec des cibles respectives de 98 800 puis 67 500 billets offerts pour les deux premières années du PAAR, à peine 73 325 ont trouvé preneur selon les chiffres du ministère.

« On disait vouloir augmenter l’achalandage et la consolidation des services régionaux par la vente de billets à rabais. C’est complètement raté », conclut le député du Parti québécois.