Festival Eau Grand Air : Folk, pop et country au parc des Pionniers

Après avoir annoncé sa tête d’affiche en novembre, le Festival Eau Grand Air de Baie-Comeau lève le voile sur le reste de sa programmation entièrement musicale, cette année.

Il y en aura pour tous les goûts sur la scène Loto-Québec installée au parc des Pionniers, du 4 au 6 juillet. La très attendue Charlotte Cardin sera rejointe par les 2 Frères pour la soirée de clôture du festival.

Une programmation double attend les spectateurs le jeudi soir avec le spectacle hommage aux BB par Ludovick Bourgeois et le groupe Bleu Jeans Bleu.

Le lendemain, c’est Salebarbes, qui connaît un succès immense partout au Québec, qui sera la vedette de la soirée. L’artiste country Brittany Kennell viendra également réchauffer la foule.

« On est extrêmement fier de la programmation qu’on présente aujourd’hui. Notre Festival n’a rien à envier à ceux des grands centres et on est plus que fébrile d’accueillir ces artistes, ici, à Baie-Comeau en juillet », affirme Joëlle Bernier, présidente du conseil d’administration de la Corporation Eau Grand Air, le 27 février.

Le festival baie-comois continue de faire de la place à la relève et de mettre en lumière des artistes émergents de la région. Aux artistes vedettes mentionnés ci-haut, s’ajoutent les premières parties de Petapan, The DeLorean et Kanen, qui ouvriront respectivement les trois soirs de l’événement.

Nouveauté

Dans l’objectif d’être en constante évolution, le Festival Eau Grand Air proposera une nouvelle expérience unique pour sa 9e édition. Il aménagera une zone avant-scène spéciale pour les festivaliers.

« En achetant un billet supplémentaire, les festivaliers de cette zone bénéficieront d’un accès privilégié et à proximité de la scène. Cette zone comprendra des installations sanitaires exclusives, un bar privé offrant des produits exclusifs ainsi que quatre coupons de consommation avec l’achat du billet », explique l’organisation.

Un nombre limité de 150 billets sont disponibles pour chaque soirée du festival. Les détenteurs de billets existants peuvent ajouter l’expérience avant-scène en se rendant sur le site internet du festival.

Partenariat majeur

Bonne nouvelle pour la Corporation Eau Grand Air, un partenaire majeur se joint au festival cette année. L’Ami Junior Côte-Nord agira à titre de présentateur du festival. Il s’agit d’une collaboration importante visant à soutenir le développement de l’organisation.

« L’Ami Junior est un groupe bien établi sur la Côte-Nord et il est naturel pour nous de s’affilier à eux. Grâce à leur soutien, on pourra continuer d’investir dans le Festival », stipule Mme Bernier.

D’autres partenaires sont aussi de la partie. Tourisme Côte-Nord, la Galerie du Tapis, Arsenault Pneus et mécanique ainsi que le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables.

Mise en vente des billets

Les passeports 3 jours et les billets journaliers sont désormais disponibles à la vente. Les 1 000 passeports restants en prévente sont au coût de 85 $. Les billets journaliers, quant à eux, sont détaillés au prix de 55 $.

« Lorsqu’on a annoncé Charlotte Cardin, on a déjà vendu un bon nombre de billets dans un temps record. Aujourd’hui, on débloque tous les billets. On a hâte de voir l’engouement des festivaliers avec la programmation qu’on présente », mentionne la présidente.

Lorsque les 1 000 passeports 3 jours seront épuisés, le prix régulier entrera en vigueur soit 95 $.

À lire aussi :