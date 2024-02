Saint-Laurent en direct débranché en 2025

Ceux qui n’ont toujours pas exploré les fonds marins en compagnie des plongeurs d’Explos-Nature des Bergeronnes auront une dernière chance de le faire cet été. L’activité ne sera pas reconduite l’an prochain.

La décision de Parcs Canada de retirer l’activité en 2025 est principalement motivée par des raisons opérationnelles.

L’agente aux partenariats, engagement et communications pour l’unité de gestion du Saguenay–Saint-Laurent de Parcs canada Cynthia Gautier précise que l’activité engendre « des défis technologiques liés à la captation et à la diffusion en direct d’images et de sons sous-marins qui requièrent des équipements coûteux et difficiles à entretenir ».

La saison estivale 2024 sera la dernière année d’opération de cette initiative unique au pays offerte au Centre de découverte du milieu marin (CDMM) des Escoumins de Parcs Canada.

L’activité Saint-Laurent en direct, présentée dans l’auditorium du CDMM, donnait aux visiteurs un point de vue unique sur le fond marin du fleuve, et ce, quelques jours par semaine au pic de la saison estivale.

Munis de caméras et de micros, les plongeurs de l’équipe d’Explos-Nature diffusaient les différentes espèces sous-marines au public pendant environ une heure.

Cette proposition était unique en son genre non seulement pour le public, mais aussi pour les plongeurs.

Comme l’a résumé l’officier de plongée Charlie Wentholt lors de l’assemblée générale d’Explos-Nature, Saint-Laurent en direct permettait de « communiquer notre passion en direct avec les gens », ce qui changeait de la plongée scientifique.