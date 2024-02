Karianne Jean sera le porte-étendard de la Côte-Nord

C’est lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux du Québec 2024 au Palais des Sports de Sherbrooke que l’athlète de patinage artistique Karianne Jean portera le drapeau de la Côte-Nord.

Espoir de médaille et représentante de l’équipe du Québec dans sa discipline, Karianne Jean a été sélectionnée comme porte-étendard pour son « positivisme et sa motivation », a mentionné Philippe LeBreux, chef de délégation. Il ajoute que « Karianne connait une très belle saison et nous tenions à lui

offrir cette reconnaissance également pour son éthique de travail qui mérite d’être souligné ».

La délégation sera représentée par 116 athlètes dans 13 sports cet hiver. Le premier bloc débutera le 2 mars.