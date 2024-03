Le Drakkar vient à bout des Wildcats

Pour la seconde et dernière fois de la saison régulière, le Drakkar prenait le chemin des Maritimes pour y disputer trois parties; une séquence de trois matchs en trois jours en terres néo-brunswickoises. La première étape a été fructueuse pour la troupe de Jean-François Grégoire, puisqu’elle a triomphé des Wildcats de Moncton au compte de 5 à 1.

Malgré l’écart au pointage principal, les chats sauvages ont livré une performance très honorable face à la formation de tête au pays, surtout considérant l’absence de quelques joueurs. Notamment, ils étaient privés des services du franc-tireur et meilleur pointeur de l’équipe Yoan Loshing, qui purgeait le deuxième de trois matchs de suspension.

Au bout du compte, c’est l’opportunisme qui aura fait la différence dans l’issue de la rencontre. Alors que le Drakkar a été en mesure de concrétiser sur ses chances de marquer de qualité, les Wildcats n’ont pas été en mesure d’en faire autant sur les leurs. Cela dit, aucune équipe n’a pu profiter de l’un de ses trois jeux de puissance.

Le trio le plus offensif du Drakkar a également connu une belle rencontre au point de vue statistique. Matyas Melovsky (2 buts 1 aide), Justin Gill (3 aides) et Justin Poirier (1 but 1 aide) ont mené l’attaque nord-côtière. Julien Paillé et Félix Gagnon ont également déjoué Jacob Steinman. De son côté, Charles-Édward Gravel a à nouveau été très solide devant sa cage, stoppant 26 lancers. Nul doute que dernièrement, le cerbère nord-côtier joue avec confiance.

Le prochain arrêt du Drakkar se fera demain à Saint John, pour y affronter les Sea Dogs. Ces derniers sont au coeur d’une lutte à finir avec les Remparts de Québec pour accéder au dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires. Au moment d’écrire ces lignes, les deux équipes revendiquent 42 points au classement général.