Fin des Espaces bleus : une occasion pour financer les musées régionaux

La fin annoncée des Espaces bleus est une opportunité à saisir pour améliorer le financement des musées régionaux, croit la directrice du Musée régional de la Côte-Nord (MRCN), Joanie Jacques.

Le gouvernement du Québec souhaitait créer des Espaces bleus dans chacune des 17 régions administratives de la province. Par contre, en raison de la hausse des coûts de la construction, notamment, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a décidé de mettre fin au projet.

Les Espaces bleus venaient avec un financement d’environ 37 M$ sur cinq ans, pour assurer le fonctionnement. Mme Jacques demande que ce montant soit réinvesti dans le Programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM).

« Les musées régionaux en auraient bien besoin », indique la directrice du MRCN.

L’organisme Culture Côte-Nord a d’ailleurs fait la même demande auprès du gouvernement, par voie de communiqué.

Mme Jacques rappelle que le PAFIM n’a pas été bonifié depuis de nombreuses années. Depuis 2017, le MRCN reçoit des montants inférieurs à ce qu’il recevait en 2016. C’est le PAFIM qui permet de financer principalement les opérations courantes du Musée régional de la Côte-Nord.

Mission similaire

Pour la directrice, la fin des Espaces bleus est une bonne nouvelle, parce que ce projet qui voulait faire mieux connaitre l’histoire des régions du Québec a le même objectif que le MRCN.

« Ce que devait être la mission des Espaces bleus et celle du MRCN se recoupe. Elle est sensiblement la même. C’est-à-dire, mettre à l’avant-plan l’identité québécoise, le patrimoine, l’histoire et les grands personnages historiques. On répond déjà à cette mission au Musée régional de la Côte-Nord », explique Joanie Jacques.

Le gouvernement avait déjà annoncé des Espaces bleus dans quatre régions du Québec. La Côte-Nord n’en faisait pas partie.