40 cm de neige et conditions hivernales dangereuses sur la Côte-Nord

La tempête annoncée a pris de l’ampleur et une accumulation totale pouvant atteindre jusqu’à 40 cm est attendue d’ici lundi.

Environnement Canada a émis deux alertes météo dimanche matin, prévoyant des « conditions hivernales dangereuses ».

Les averses de neige prendront de l’ampleur en soirée, dimanche, tandis que jusqu’à 40 cm pourraient s’accumuler au sol.

« Celle-ci sera particulièrement forte au cours de la nuit prochaine et pourrait s’accumuler à un rythme de 2 à 4 centimètres à l’heure. La neige persistera jusqu’à mardi et des quantités additionnelles s’ajouteront au total déjà reçu », indique Environnement Canada.

Les rafales de vent souffleront jusqu’à 70 km/h.

On prévoit toujours que la neige sera lourde et collante, ce qui pourrait rendre les arbres et les structures plus vulnérables aux bris.

Les déplacements seront difficiles à certains endroits.

« La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments sous la forte neige et dans la poudrerie », explique-t-on.

Grosses vagues

Un avertissement de risque de déferlement de vagues et de débordement côtier a aussi été publié par Pêches et Océans Canada et le Service météorologique du Canada.

Niveaux d’eau plus élevés que la normale et grosses vagues sont au menu. C’est une intense dépression en provenance du Golfe du Maine qui causera des vents forts sur plusieurs régions, dont Baie-Comeau, Les Escoumins, Forestville, Sept-Îles, Port-Cartier, la Minganie et Natashquan.

Le phénomène se produira entre 11 h 15 et 17 h 30, selon la région.

La combinaison de l’onde de tempête et des vagues pourrait causer des dommages et des inondations le long de la côte.

« Restez loin des côtes touchées », recommande l’avertissement.