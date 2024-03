Trois ministres risquent de regarder le budget sur la télé à Unamen Shipu 

C’est jour de budget à Québec et trois ministres du gouvernement de la CAQ sont coincés dans le village d’Unamen Shippu, en Basse-Côte-Nord, puisque les mauvaises conditions météorologiques empêchent l’avion d’atterrir pour venir les récupérer.

Le ministre de l’Économie, l’Innovation et l’Énergie, Pierre Fitzgibbon est du lot. Il devait donner une conférence devant les gens d’affaires de Sept-Îles, mardi matin. L’événement a été annulé en raison des circonstances.

Il est en compagnie du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière, et de la ministre de l’Emploi et responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

« Clairement, en venant ici en Basse-Côte-Nord, on réalise les enjeux de mobilité autant maritimes, routiers, avec la 138 qui n’est pas encore terminée, mais on travaille dessus, et le transport aérien », a lancé d’emblée, le ministre Pierre Fitzgibbon, en entrevue avec Le Nord-Côtier.

Pour ce dernier point, bien que les enjeux de vols rencontrés par les ministres sont dus à la météo et non à a un problème de qualité de la desserte, le ministre s’est dit conscient des problèmes.

« On essaie de faire ce qu’on peut pour améliorer la situation. C’est une question qui doit être résolue, si nous voulons être cohérents avec le développement économique. »

Il a souligné les efforts faits par le gouvernement pour le prolongement de la route 138 entre Blanc-Sablon et Kegaska, notamment pour le tronçon entre La Romaine et Kegaska.

« Le contrat est donné. Au moins il y a l’intention et on commence à matérialiser cette initiative-là, qui est pas mal requise. Il n’y a pas grand monde qui argumente contre ça. Si on veut être cohérent sur le développement du territoire, il faut au moins relier par la route ces emplacements-là », a-t-il dit.

Rappelons que le projet entre Kegaska et La Romaine devait être terminé l’automne dernier, mais les travaux on pris du retard et seront complétés en 2024.

D’ici là, c’est fort probablement en direct d’Unamen Shipu que les ministres devront regarder le dévoilement du budget de leur collègue Éric Girard, prévu à 16 h, mardi.

« Au moins, on a l’internet à haute vitesse, c’est une bonne chose qu’on a faite. Je vais écouter mon collègue Éric Girard peut-être à la télévision, mais j’espère pouvoir rentrer ce soir à Québec. »