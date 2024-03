Retour sur la séance du CISSS de la Côte-Nord

Une séance publique régulière du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord s’est tenue à Baie-Comeau le 13 mars. Voici un tour d’horizon de ce qui était à l’ordre du jour.

Budget

Au lendemain de la présentation du budget provincial, la présidente du conseil d’administration, Ginette Côté, partage ses inquiétudes. « Vous comprendrez ma grande inquiétude sur l’avenir de notre système de santé au Québec avec ses défis immenses », mentionne-t-elle, citant l’accessibilité et la qualité des soins en santé.

« Il faut noter […] qu’il manque entre 10 000 et 20 000 personnes dans le réseau public au Québec, poursuit Mme Côté. On parle d’accessibilité, de fluidité et d’augmenter le soutien à domicile. On est totalement en accord avec ces orientations. Cependant, il faut prendre en compte notre réalité Côte-Nord. Nos besoins sont déjà grands et ils seront énormes en 2040. Et 2040, c’est demain. »

Entente de gestion

Le conseil d’administration a ensuite adopté l’entente de gestion et d’imputabilité 2023-2027 du CISSS de la Côte-Nord.

Celle-ci contient une vingtaine d’indicateurs, dont le taux de rétention des nouvelles embauches, le pourcentage d’employés formés sur les réalités autochtones ou encore le délai moyen de prise en charge à l’urgence.

On y trouve également le nombre total de personnes recevant des services de soutien à domicile, la durée moyenne de séjour sur civière à l’urgence et le nombre de chirurgies en attente depuis plus d’un an.

Nouveaux membres

Trois nouveaux médecins s’ajoutent aux effectifs du CISSS de la Côte-Nord à titre de membres actifs. Il y a une pédiatre à l’Hôpital de Sept-Îles et deux omnipraticiens, soit un en Minganie et un en Basse-Côte-Nord.

Nomination au conseil d’administration

Finalement, Serge Lévesque de Sept-Îles se joint au conseil d’administration du CISSS. Il siégera à titre de membre indépendant au profil n° 5 – Expertise dans les organismes communautaires.

Il occupe le poste laissé vacant à la suite de la démission de Denis Miousse en septembre 2023.