Le RSEQ Côte-Nord en mode « championnats régionaux »

Les championnats régionaux s’enchaînent pour le RSEQ Côte-Nord. Le tout a pris son envol en fin de semaine avec la présentation de l’étape de sélections pour les provinciaux en basketball et en futsal.

C’est à la polyvalente des Baies de Baie-Comeau que s’étaient donné rendez-vous les équipes de basketball pour le Championnat régional.

Les Vikings de la place ont gardé quatre des cinq bannières en jeu.

Les locaux ont triomphé en grande finale dans le benjamin féminin (58-35 vs Jean-du-Nord/Manikoutai – MC), le juvénile féminin (46-27 vs Jean-du-Nord/Manikoutai – JF), le cadet masculin (Séries 2 de 3 / 47-41 et 63-34 vs Jean-du-Nord/Manikoutai) et dans le juvénile féminin (52-44 vs Poly des Berges). Les cadettes des Vikings, seules de leur catégorie, avaient déjà leur laissez-passer pour le provincial.

L’équipe masculine du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles de l’entraîneure Geneviève Gauthier a privé la Polyvalente des Baies de la razzia complète. Elle a toutefois eu besoin de la prolongation pour vaincre les Vikings (AH) par la marque de 49-43.

Les championnats provinciaux en basketball se tiendront du 12 au 14 avril, à Drummondville pour le benjamin féminin, à Victoriaville pour le benjamin masculin, à Trois-Rivières pour le cadet féminin et masculin, à Carleton-sur-Mer pour le juvénile féminin et à Westmount pour le juvénile masculin.

Dans l’autre secteur de Baie-Comeau, soit dans Mingan à l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB), sept équipes étaient de la partie pour le Championnat régional de futsal (soccer en salle).

Encore là, ce sont les formations de l’établissement hôte qui se sont imposées.

Dans le benjamin masculin, les Spartiates-1 ont vaincu les Spartiates-2 par la marque de 7-0 en finale. Les champions se rendront à Trois-Rivières pour le provincial du 5 au 7 avril.

Dans le cadet masculin, l’équipe de l’ESSB a eu raison de celle de la Polyvalente des Berges des Bergeronnes par la marque de 4-0. Elle a ainsi sa place pour le rendez-vous à Québec du 19 au 21 avril.

À venir

Trois championnats régionaux du RSEQ Côte-Nord sont au calendrier pour les prochaines semaines. Celui de volleyball se déroulera les 23 et 24 mars à Sept-Îles et réunira 41 équipes dans les gymnases de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai. En natation, ça se passera le 24 mars, également à Sept-Îles. En badminton, ça se tiendra les 6 et 7 avril à Port-Cartier.

Soulignons qu’en athlétisme en salle, c’est à Chicoutimi que se rendront des jeunes de la Côte-Nord pour l’étape régionale du 21 mars.