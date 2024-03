Parc des Dunes-de-Tadoussac : la commission d’enquête rencontre le public

La commission d’enquête sur le projet de création du parc national des Dunes-de-Tadoussac invite la population à une rencontre préparatoire pour le public le 26 mars à 19 h en direct sur le site Web et la page Facebook du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Cette rencontre a pour but d’éclairer le public sur les travaux de la commission et sur les façons dont il peut s’impliquer et contribuer à la décision gouvernementale.

« Les commissaires expliqueront la raison d’être de la consultation publique, son déroulement, ainsi que les rôles et la mission du BAPE. Une période de questions suivra la présentation », indique-t-on par voie de communiqué.

Il est à noter que les questions concernant les enjeux du projet seront abordées lors de la première partie de l’audience publique qui permet aux citoyens de poser leurs questions et de s’informer sur le projet.

