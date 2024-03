Un nouvel album pour Florent Vollant

Auteur-compositeur-interprète iconique de la nation innue, Florent Vollant sortira Tshitatau, son nouvel album, en marge de la Journée nationale des langues autochtones du 31 mars.

La date du lancement est symbolique pour l’artiste engagé qu’est Florent Vollant qui n’a cessé de contribuer à la défense de sa culture et de la langue depuis les 35 dernières années en chantant principalement en innu-aimun.

Tshitatau, ça veut dire : vous étiez là. Il représente un album vaste de territoires et d’histoires, de rencontres et d’amitiés.

Florent Vollant, co-fondateur du groupe Kashtin, continue de s’inspirer des sonorités folk avec son sixième album, des sonorités qui résonnent des rives du Saint-Laurent jusqu’aux cimes de la forêt boréale.

Les chansons de Tshitatau sont des fragments de mémoire et d’anecdotes que Florent racontait à André Lachance, son ami réalisateur. La voix authentique et poignante de l’auteur-compositeur-interprète se déploie sur des musiques et des rythmes aux sonorités folk qui vont vers le country-rock, le western aux accents bluegrass et même vers le reggae.

De précieux collaborateurs

Tshitatau a été enregistré dans son Studio Makusham, entouré de sa famille et de ses amies. André Lachance, compositeur multi-instrumentiste et partenaire de scène de longue date de Florent Vollant, signe la réalisation de l’album.

L’artiste innu de Mani-utenam était déjà au travail avec André Lachance quand il a été frappé d’un AVC en 2021. La production du disque a dû être interrompue quelques mois, le temps qu’il se rétablisse.

Son comparse a poursuivi le travail sur les textes et les mélodies. En février 2022, André Lachance se rend jusqu’à Mani-Utenam pour retrouver Florent, toujours en convalescence. Les deux hommes reprennent la création et s’affairent aux premiers enregistrements.

Il y aura aussi eu Réjean Bouchard comme collaborateur. Ce musicien émérite, guitariste, qui a été directeur musical et réalisateur de quelques albums de Florent, est toutefois décédé en juillet 2023.

Florent Vollant rend hommage à son fidèle compagnon de tournée et ami d’une vingtaine d’années.

Alain Quirion, percussionniste et claviériste est derrière ses instruments. Kim Fontaine, Mathieu McKenzie (fils de Florent) et Sam Pinette du groupe Maten font partie de la chorale « Rezz » avec Freddy Cluney (du groupe Ninan), Scott-Pien Picard et Nelly Jourdain.

Sur l’ambum Tshitatau, il y a aussi la participation d’une chorale d’enfants issus des écoles de Mani-Utenam, dirigée par la cheffe de chœur Mathilde Côté, présente notamment dans la pièce Ushuapami.

Un autre collaborateur de longue date, Toby Gendron, a mixé l’album à la fin de 2023.

« Je dédie cet album à toutes celles et ceux que j’ai rencontré, qui ont croisé ma route. Vous êtes avec moi, vous m’accompagnez chaque jour. Merci à toute l’équipe qui a rendu la création de cet album possible. Merci André pour ce partage. Et à toi mon ami Réjean, tu joues avec nous pour toujours. Simplement, de tout mon cœur, merci », de dire Florent Vollant.

L’album Tshitatau sera disponible dès le 29 mars sur les plateformes numériques.