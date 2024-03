Baie-Comeau rend un dernier hommage à Bryan Mulroney

Ils étaient une centaine le 23 mars à l’église Sainte-Amélie de Baie-Comeau pour rendre un dernier hommage à l’ancien premier ministre du Canada, Bryan Mulroney. La Ville de Baie-Comeau a organisé une cérémonie en parallèle des funérailles d’État en souvenir de cet ancien citoyen d’exception.

Témoignages, diffusion des funérailles d’État sur écran géant et un léger goûter étaient offerts à la population qui souhaitait se recueillir dans la ville d’origine du politicien bien aimé.



« Le conseil municipal a discuté de la possibilité d’organiser une activité et c’était demandé aussi par des citoyens qui avaient connu M. Mulroney », dévoile le directeur des communications et du tourisme à la Ville de Baie-Comeau, Mathieu Pineault, pour expliquer la tenue de cette cérémonie spéciale.

Le maire suppléant Alain Charest a été le premier à prendre la parole. Il a rappelé le parcours de Bryan Mulroney, en remplacement du maire Michel Desbiens, qui représentait Baie-Comeau aux funérailles à Montréal.



En surprise, la fille de M. Mulroney, Caroline Mulroney, s’est adressée aux personnes présentes dans une vidéo diffusée sur l’écran géant.

L’ami d’enfance de l’ancien premier ministre, Walter Bisson, a offert un témoignage rempli de souvenirs. « Bryan, c’est un gars comme nous autres et il a fait de grandes choses dans le monde entier », a-t-il lancé.



Paul Corriveau s’est lui aussi exprimé au micro. Il a rappelé des « souvenirs plus terre-à-terre » du politicien ainsi que plusieurs de ses réalisations locales et régionales. « Nous devons tous être fiers de l’héritage de notre fils de Baie-Comeau et nous en souvenir pour bâtir l’avenir », a-t-il déclaré.

« J’ai connu Bryan toute ma vie. Il a été élevé avec mon père sur la rue Champlain. À part de son intelligence et son charme, il avait une gentillesse qu’on ne voit presque jamais. I love you Bryan », a témoigné Natalie Greene, pour qui Bryan Mulroney a toujours été présent après la mort de son père.



À la suite des témoignages, les funérailles d’État ont été diffusées en direct. Les gens présents ont pu discuter et se rappeler de bons souvenirs de Bryan Mulroney. L’activité s’est conclue au sous-sol de l’église avec un goûter offert par la Ville.



Sur la photo, Paul Corriveau, Alain Charest, Natalie Greene et Walter Bisson.