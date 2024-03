La Fin de semaine Entre nous commence en grand

Les festivités battent leur plein ce soir à l’église Notre-Dame-de-Bon-Désir des Bergeronnes alors que la Fin de semaine Entre nous est lancée officiellement.

Présentée par l’Odyssée artistique, cette 4e édition de l’événement donne une place important à la richesse culturelle régionale.

Pour cette première soirée, il était l’occasion de présenter les artistes-invités de la Fin de semaine. Puis, Madame Chose a offert ses micros-histoires liées à l’église, une activité interactive qui mènera à une œuvre commune.

Dominique Dupuis, artiste multidisciplinaire, et Marine Hoibian, artiste en art visuel, ont dévoilé les secrets de leur exposition respective Flak Photo et Du Nord au Sud. Ce premier soir se conclura avec Rosa Zacharie, comédienne et cinéaste, qui propose son film documentaire Mouvement migratoire.

Madame Chose a raconté des micro-histoires reliées à l’église. Photo Odyssée artistique

« Cette première soirée, gratuite pour tous, donnera le pouls des jours à venir et sera l’occasion de discuter avec tous les artistes présents », souligne Mme Meehan, coordonnatrice de l’événement.

Demain, plusieurs activités sont au menu. Toute la programmation est disponible dans l’article ci-dessous.