Le Drakkar doublé par les Voltigeurs

Baie-Comeau – Le Drakkar a bouclé sa saison régulière sur une note perdante, samedi après-midi, quand il a été doublé 4-2 par les Voltigeurs de Drummondville devant une autre salle pleine de 3042 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Impliquées dans un affrontement qui ne signifiait pas grand-chose au classement général, les deux équipes de tête de la LHJMQ ont offert du jeu parfois intense, mais souvent décousu sur la patinoire.

Les locaux ont ouvert la marque, en première période grâce au premier but en carrière du défenseur de 16 ans Alexis Mathieu avant de voir les visiteurs profiter d’un jeu de puissance pour créer l’égalité avant la fin de l’engagement initial.

En avance 3-2 après 40 minutes, les Voltigeurs, inspirés par le brio de leur gardien de but Louis-Félix Charrois (il a stoppé 14 tirs au troisième tiers) sont finalement parvenus à tenir le coup et se sauver avec la victoire.

Victime de son quatrième revers en temps régulier (en 34 parties) à domicile, le Drakkar (fiche de 28-4-2) a bien essayé, mais son manque de cohésion l’a empêché de renverser la vapeur.

Focus

« C’est sûr que les joueurs n’étaient pas contents de perdre et c’est correct. On connaissait pas mal notre sort et notre première place depuis les récentes semaines et, malgré tout cela, les joueurs sont restés concentrés et ont su garder le focus », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

L’entraîneur en chef a de nouveau vanté la grande solidarité au sein de son équipe. « Dès le jour un, les joueurs ont amorcé leur travail avec des objectifs précis. On voulait établir des records de concession et ils l’ont fait avec succès en tant que groupe », a insisté le dirigeant.

À l’aube de la première ronde éliminatoire contre Charlottetown, les membres de l’équipage savent qu’il est maintenant temps de tourner la page. « Nous avons connu une campagne remarquable. C’est une autre saison qui commence et nous allons prendre les étapes une à la fois en continuant toujours de vivre dans le moment présent. »

Les 20 ans

Comme le veut la tradition, la direction de du Drakkar a profité de ce dernier match du calendrier pour rendre hommage aux joueurs de 20 ans entourés de leur famille et de leurs proches.

Les attaquants Justin Gill et Isaac Dufort de même que le défenseur Émile Chouinard, qui s’est déplacé en ville malgré les circonstances, ont vécu des moments forts devant leurs chaleureux partisans.

« Comme joueur de 20 ans, tu veux bien faire à ta dernière saison dans le junior et, de mon côté, les choses se sont très bien passées. C’est ma première année à Baie-Comeau. J’adore et je vis toute une expérience avec mes coéquipiers » , a précisé le meilleur pointeur du club avec un bilan global de 40 buts, 58 passes pour 98 points.

Capitaine

Le capitaine Isaac Dufort a également souri quand il a été questionné sur la saison de rêve de son club. À sa quatrième année, le numéro 19 a gravi tous les échelons au sein de l’organisation tout comme Émile Chouinard.

« À ma première saison, on évoluait devant environ 900 personnes. Cette année, la salle est pleine à chaque match. Les gens sont derrière nous et c’est très stimulant pour les joueurs. On passe maintenant à l’étape suivante », a imagé le vétéran patineur.

Émile Chouinard a également grandi au sein du navire baie-comois. « Quand tu arrives à 17 ans, tu n’es pas toujours mature et prêt à vivre l’aventure, mais les dirigeants t’aident à grandir en tant que joueur et en tant qu’humain. Je remercie l’organisation ainsi que tous les gens qui me supportent depuis les dernières semaines. »

En vitesse

Sam Oliver (deux fois), Simon-Pier Brunet et Peter Repcik ont inscrit les filets du vainqueurs face au gardien Charles-Édward Gravel, qui célébrait son 20e anniversaire de naissance.

Félix Gagnon (son 21e) a réussi l’autre but du Drakkar, qui boucle la saison record de 2023-2024 avec une fiche de 53-12-2-1 et 109 points en 68 rencontres.

La troupe de Jean-François Grégoire disputera son premier match des séries, vendredi prochain (19 h), alors qu’elle accueillera les Islanders de Charlottetown sur la glace du centre Henry-Leonard.